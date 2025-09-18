Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loạt bất ngờ thú vị ở Champions League

  • Thứ năm, 18/9/2025 10:40 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Pafos, Qarabag và Bodo/Glimt thu về những kết quả ấn tượng dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ trong lượt trận mở màn Champions League 2025/26.

Champions League anh 1

Chơi trong thế thiếu người ở phần lớn thời gian thi đấu, Pafos (Đảo Síp) vẫn có trận hòa đáng khen ngợi 0-0 trước Olympiakos trên sân khách rạng sáng 18/9.
Champions League anh 2

Trước sức ép khủng khiếp từ Olympiakos, với 18 cú dứt điểm trong cả trận, Pafos vẫn chống đỡ kiên cường và mang về 1 điểm.
Champions League anh 3

Ở trận đấu cùng giờ, Bodo/Glimt (áo vàng) đến từ Na Uy xuất sắc cầm hòa Slavia Prague với tỷ số 2-2 ngay trên sân khách.
Champions League anh 4

Sondre Brunstad Fet có pha lập công quý giá ở phút 90 giúp Bodo/Glimt kiếm về 1 điểm. Trước đó, họ đã bị Slavia Prague dẫn trước 2-0 đến tận phút 78.
Champions League anh 5

Bất ngờ lớn nhất ở lượt 1 tính đến lúc này thuộc về Qarabag, khi đại diện Azerbaijan đánh bại Benfica với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách.
Champions League anh 6

Qarabag bị đánh giá rất thấp trước trận đấu, khi phải đối đầu một tên tuổi thường xuyên tiến sâu tại giải như Benfica. CLB Bồ Đào Nha sở hữu tổng giá trị đội hình lên tới 335 triệu euro, còn Qarabag chỉ là 24,03 triệu euro.
Champions League anh 7

Trận thua Qarabag để lại hậu quả nặng nề cho Benfica, buộc ban lãnh đạo đội bóng phải sa thải HLV Bruno Lage. Trong khi đó, Qarabag bỏ túi 1,8 triệu bảng tiền thưởng nhờ giành trọn 3 điểm.
Duy Luân

Champions League Champions League qarabag bodo/glimt pafos

