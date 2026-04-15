Loạt bài hát Việt gây sốt ở Trung Quốc

"Cánh hoa héo tàn" và nhiều bản nhạc Việt khác đã bất ngờ nổi tiếng trở lại sau nhiều năm phát hành. Đây cũng là xu hướng khá phổ biến trên thế giới trong vài năm qua.

Ca khúc nhạc Việt Cánh hoa héo tàn sau nhiều năm phát hành bất ngờ “sống lại” và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ một bản remix bắt tai. Giai điệu cuốn hút nhanh chóng được hàng loạt tài khoản sử dụng làm nhạc nền cho video ngắn, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa không chỉ trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Nhiều người dùng ở các quốc gia khác thậm chí hát theo dù ca khúc sử dụng tiếng Việt.

Bản gốc của Cánh hoa héo tàn thuộc thể loại ballad, do Mochiii thể hiện. Tuy nhiên, chính phiên bản remix với tiết tấu nhanh, dễ gây nghiện là yếu tố giúp ca khúc tiếp cận thế hệ khán giả mới trên các nền tảng video ngắn.

Thực tế, đây không phải lần đầu nhạc Việt “hồi sinh” theo công thức này.

Nhạc Việt gây sốt

Trước đó, Vì yêu cứ đâm đầu của Min, kết hợp cùng Đen và JustaTee, trở lại mạnh mẽ nhờ phiên bản remix lan truyền trên Douyin (TikTok tại Trung Quốc). Ca khúc không chỉ gây sốt về âm thanh mà còn trở thành trào lưu vũ đạo, thu hút đông đảo người dùng tham gia.

Một ví dụ tiêu biểu khác là See Tình. Dù phát hành từ 2022, phải đến một năm sau, ca khúc mới thực sự bùng nổ trên phạm vi châu Á nhờ bản remix của Cukak. Sức lan tỏa của See Tình còn được khuếch đại khi nhiều nghệ sĩ quốc tế như BLACKPINK, Super Junior, Shin Ye Eun, Thái Y Lâm, Chúc Tự Đan… tham gia cover trên các chương trình và nền tảng giải trí.

Cánh hoa héo tàn được phát hành từ năm 2024. Ảnh: FBNV.

Gần đây, Ai đưa em về của TIA Hải Châu cũng bất ngờ trở lại sau 6 năm ra mắt. Ca khúc xuất hiện dày đặc trên các nền tảng video ngắn, tạo nên làn sóng chia sẻ mới. Đáng chú ý, video sử dụng đoạn nhạc này của nhóm nhạc Hàn Quốc ILLIT đã thu hút hơn 5,4 triệu lượt xem, góp phần đưa bài hát tiếp cận lượng lớn khán giả quốc tế.

Những trường hợp kể trên cho thấy một xu hướng rõ rệt là các nền tảng mạng xã hội đang trở thành “bệ phóng” giúp nhạc Việt tái sinh. Một bản phối mới, phù hợp với thị hiếu khán giả có thể biến ca khúc cũ thành hiện tượng. Từ đó, âm nhạc Việt không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa mà còn từng bước lan rộng, chạm đến khán giả quốc tế theo cách tự nhiên và khó dự đoán.

Lý do chung đằng sau sự tái sinh của loạt ca khúc cũ là sự bùng nổ mạng xã hội. Nhưng quan trọng là bản thân các ca khúc đó cũng bắt tai, dễ tạo trend, đặc biệt qua bản remix sôi động, phù hợp với xu hướng nghe nhạc hiện giờ trên nền tảng video ngắn.

Ngoài ra, theo The Guardian, việc hồi sinh các bài nhạc cũ cũng là xu hướng chung trên thế giới trong vài năm trở lại đây.

Năm 2024, những bài hát có tuổi đời hơn 5 năm chiếm tới 19 trong số 50 bài hát hàng đầu trên TikTok của Anh. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi nền tảng bắt đầu theo dõi xu hướng này vào 2021. Năm 2021, chỉ có 8 trong số 50 bài hát là từ các album cũ.

Trên phạm vi toàn cầu, 20 trong số 50 ca khúc hàng đầu thế giới năm 2024 đến từ các album cũ, dẫn đầu là bản hit Forever Young thuộc thập niên 1980 của ban nhạc synth-pop người Đức Alphaville.

Lý do những bản nhạc hồi sinh

Trao đổi với The Guardian, Tiến sĩ Holly Tessler, giảng viên cao cấp về ngành công nghiệp âm nhạc tại Đại học Liverpool, cho biết việc dễ dàng tiếp cận lượng lớn bài hát trực tuyến thông qua nhiều ứng dụng, nền tảng mạng xã hội khác nhau hiện giờ cho phép người dùng mạng xã hội tìm kiếm vô số giai điệu mà trước đây họ không thể dễ dàng làm như vậy.

Nghiên cứu của Insider cho thấy cộng đồng mạng rất ưa chuộng sự hoài niệm. Bên cạnh đó, bài hát để viral cần có điệp khúc dễ nhớ, đoạn nhạc bắt tai và dễ trở thành trào lưu nhảy múa. Vì thế không quan trọng ca khúc đó được phát hành cách đây bao lâu, nó vẫn có thể dễ dàng gây sốt trở lại.

Ai đưa em về của TIA Hải Châu bất ngờ nổi tiếng sau 6 năm. Ảnh: FBNV.

Là chủ nhân bài nhạc Ai đưa em về nổi tiếng thời gian qua, TIA Hải Châu chia sẻ sự viral trở lại của những ca khúc từ vài năm trước là tín hiệu thú vị, không chỉ với cá nhân ca sĩ mà toàn bộ thị trường nhạc Việt.

“Là chủ nhân ca khúc, tôi nghĩ đó là ‘đời sống thứ hai’ của bài hát. Một bài nhạc tưởng như đã hoàn thành sứ mệnh khi ra mắt, nhưng khi viral lại, nó được tiếp cận với thế hệ khán giả mới, trong một bối cảnh cảm xúc khác. Điều này không chỉ giúp nghệ sĩ mở rộng tệp người nghe, mà còn khẳng định giá trị bền vững của âm nhạc, một ca khúc hay thì không bị giới hạn bởi thời điểm phát hành.

Một đoạn nhạc phù hợp với cảm xúc, câu chuyện hoặc trào lưu nào đó hoàn toàn có thể khiến một bài hát cũ sống lại mạnh mẽ. Điều này cũng đặt ra một tiêu chuẩn mới cho người làm nhạc. Thay vì chỉ chạy theo hit tức thời, chúng ta cũng có thể quan tâm nhiều hơn đến tính lâu dài, chiều sâu cảm xúc và khả năng ‘tái sinh’ của một ca khúc”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo TIA Hải Châu, sự viral của một ca khúc miễn không liên quan đến những trào lưu tiêu cực thì đều có thể mang lại lợi ích cho nghệ sĩ. Ví dụ, số lượt nghe của bài nhạc có thể tăng nhanh, độ nhận diện tốt hơn.

“Nhưng tôi luôn nhận định bất kì trend nào đến đều sẽ đi và người nghệ sĩ cần nắm bắt, học được những gì sau lần viral đó. Cá nhân tôi cảm thấy mình nhận được sự yêu quý của khán giả khắp nơi. Tôi vui và cũng tự hào vì đã góp phần nhỏ vào việc đưa nhạc Việt vươn ra thế giới để mọi người có thể chú ý đến thị trường Vpop nhiều hơn”, ca sĩ nói thêm.