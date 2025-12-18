Loạt ảnh chế hài hước khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan

Chiến thắng của các chiến binh sao vàng được đánh giá là màn lội ngược dòng ngoạn mục, khi để Thái Lan dẫn trước hai bàn thắng khi kết thúc hiệp một. Tuy nhiên, ngay khi mở đầu hiệp hai, Đình Bắc đã có bàn thắng kéo ngắn tỉ số. Tiếp đến là pha phản lưới nhà từ sai sót của cầu thủ Thái Lan, khiến hai đội hòa. Liên tiếp hai bàn thắng cho Việt Nam khiến dân mạng nhanh chóng "quay xe", hào hứng tiếp tục theo dõi trận đấu đầy nghẹt thở. Ảnh: Đỗ Minh Thìn/Facebook.