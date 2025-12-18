CĐV đổ ra đường ăn mừng chức vô địch SEA Games 33 của U22 Việt Nam

Hàng nghìn người hâm mộ trên đường Lê Lợi vỡ oà cảm xúc khi U22 Việt Nam vươn lên dẫn trước Thái Lan 3-2 ở hiệp phụ, trong trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Khoảnh khắc quyết định đến ở phút 96 của hiệp phụ đầu tiên. Văn Thuận dứt điểm từ trung tâm vòng cấm buộc thủ môn Sorawat cản phá. Thanh Nhàn nhanh chóng ập vào đá bồi cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Việt Nam.

Người hâm mộ Việt Nam không giấu được niềm tự hào trước màn ngược dòng đầy bản lĩnh của "Những chiến binh sao vàng".

Những khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh niềm tự hào khi bàn thắng ấn định tỷ số được ghi. Khoảnh khắc ăn mừng trở thành ký ức khó quên với người hâm mộ.

Trong suốt trận đấu, người hâm mộ không ngừng cổ động U22 Việt Nam, với niềm tin, niềm hy vọng mãnh liệt rằng cả đội sẽ đoạt huy chương vàng SEA Games 33.

Một người đàn ông lớn tuổi hoà vào dòng người đông đúc ở khu vực trung tâm thành phố, chứng kiến giây phút đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch trong niềm xúc động, hạnh phúc.

Lời hò reo "Việt Nam vô địch" vang lên xuyên suốt trận đấu và cuối cùng đã trở thành hiện thực. Các cổ động viên hào hứng ghi lại hình ảnh bên nhau, lưu giữ kỷ niệm về thời khắc chiến thắng khó quên.

Trận chung kết bóng đá SEA Games 33 kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về U22 Việt Nam, khép lại màn so tài nghẹt thở và đầy cảm xúc. Chiến thắng này mang về tấm huy chương vàng xứng đáng, làm nức lòng người hâm mộ cả nước.

