Loại nước đơn giản càng uống càng giúp giảm cholesterol

Giấm táo cải thiện chức năng gan, giúp loại bỏ cholesterol ra khỏi máu, từ đó đóng vai trò tích cực trong việc giảm lượng cholesterol trong toàn bộ cơ thể.

Cholesterol cao gây nguy hiểm cho tim mạch. Ảnh minh họa: Getty images

Cholesterol cao đang trở thành vấn đề sức khỏe phổ biến, liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch, đột quỵ và rối loạn chuyển hóa.

Bên cạnh việc thay đổi lối sống và dùng thuốc theo chỉ định, nhiều người tìm đến các loại đồ uống tự nhiên như một giải pháp hỗ trợ.

Tuy không có tác dụng thay thế thuốc điều trị, nhưng các loại đồ uống này có thể góp phần cải thiện chỉ số mỡ máu khi sử dụng đúng cách.

Cholesterol là gì?

Cholesterol là một chất giống như chất béo, dạng sáp mà cơ thể cần để có sức khỏe tốt, nhưng phải ở lượng phù hợp. Khi có quá nhiều cholesterol có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe tim mạch.

Cholesterol cao, một tình trạng biểu hiện bằng lượng cholesterol- LDL (xấu) quá cao trong máu, có thể dẫn đến hẹp các động mạch đưa máu đến các bộ phận khác nhau của cơ thể, gây ra đau tim và đột quỵ.

Mặc dù có nhiều cách để kiểm soát mức cholesterol cao một cách tự nhiên, nhưng một số loại đồ uống hàng ngày có thể giúp kiểm soát LDL, ngăn ngừa các bệnh tim do cholesterol gây ra.

Một số đồ uống tốt nhất hỗ trợ giảm cholesterol cao

Việc duy trì mức cholesterol ổn định là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, một số loại thức uống tại nhà có thể giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể. Dưới đây là danh sách những đồ uống tốt nhất bạn nên thử

Trà xanh

Trà xanh từ lâu đã được biết đến với nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra khả năng làm giảm mức cholesterol, đặc biệt là cholesterol LDL (thường được gọi là cholesterol "xấu").

Trà xanh giúp giảm cholesterol xấu. Ảnh: Getty images.

Điều này có được nhờ trà xanh chứa một nhóm chất chống ôxy hóa gọi là catechin, đem lại hiệu quả trong việc ngăn chặn sự ôxy hóa của cholesterol LDL và hạn chế bám vào thành động mạch. Nhờ đó, trà xanh giúp giảm nguy cơ hình thành mảng bám và ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Nước chanh

Nước chanh là loại thức uống đơn giản và dễ chế biến, có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol cũng như thúc đẩy chức năng gan hoạt động hiệu quả. Trong chanh, hàm lượng vitamin C dồi dào đóng vai trò như chất chống ôxy hóa, giúp hạn chế quá trình ôxy hóa cholesterol LDL, cải thiện các chỉ số cholesterol trong cơ thể.

Nước chanh chống ôxy hoá. Ảnh: Vietnamplus.

Cholesterol LDL khi bị ôxy hóa dễ tạo nên các mảng bám trong mạch máu, dẫn đến những nguy cơ về bệnh tim mạch. Bằng cách làm chậm quá trình này, nước chanh không chỉ ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám mà còn giúp duy trì sự khỏe mạnh cho hệ tuần hoàn.

Nước yến mạch

Nước yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan beta-glucan, một thành phần đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu. Beta-glucan hoạt động bằng cách ngăn cản cơ thể hấp thụ cholesterol từ thực phẩm, từ đó giúp duy trì mức cholesterol ổn định và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Giấm táo

Giấm táo, một phương thuốc tự nhiên đã được sử dụng qua nhiều thế kỷ, chứng tỏ hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm cholesterol cao. Thành phần chủ chốt trong giấm táo là axít axetic, có khả năng giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL (loại "xấu").

Công dụng bất ngờ của giấm táo là loại bỏ cholesterol ra khỏi máu. Ảnh: iStock.

Cụ thể, giấm táo cải thiện chức năng gan, giúp loại bỏ cholesterol ra khỏi máu, từ đó đóng vai trò tích cực trong việc giảm lượng cholesterol trong toàn bộ cơ thể.

Nước ép lựu

Được biết đến như một lựa chọn tuyệt vời để giảm cholesterol tự nhiên, nước ép lựu giàu chất chống ôxy hóa mạnh mẽ, điển hình là polyphenol như punicalagins và anthocyanins.

Nước ép lựu giúp cải thiện sức khoẻ tim mạch. Ảnh: Vietnamplus.

Những chất này không chỉ cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn làm giảm mức cholesterol LDL và tăng mức cholesterol HDL (loại "tốt"). Nhờ vậy, nước ép lựu trở thành một loại thức uống hữu ích giúp cân bằng và cải thiện hồ sơ cholesterol tổng quát của cơ thể.

Sữa nghệ

Thường được nhắc đến với tên gọi "sữa vàng," loại đồ uống này nổi bật bởi đặc tính chống viêm và chống ôxy hóa đáng kể. Nghệ chứa thành phần hoạt chất là curcumin, vốn đã được chứng minh có khả năng giảm viêm, yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tim mạch. Việc kiểm soát tốt tình trạng viêm cũng giúp ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, một trong những nguyên nhân dẫn đến cholesterol cao và các vấn đề liên quan đến tim mạch.

Sữa nghệ thường được biết đến là loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ. Ảnh: iStock.

Những lựa chọn đồ uống trên không chỉ bổ dưỡng mà còn mang lại lợi ích thiết thực đối với việc kiểm soát mức cholesterol trong cơ thể, hỗ trợ xây dựng lối sống lành mạnh hơn.

Những lưu ý quan trọng khi dùng đồ uống giảm cholesterol

Các điểm cần lưu ý quan trọng khi sử dụng các loại đồ uống hỗ trợ giảm cholesterol không chỉ đóng vai trò bảo vệ sức khỏe tim mạch mà còn giúp cải thiện hiệu quả chế độ ăn uống tổng thể của bạn.

Không thay thế thuốc nếu được bác sỹ kê đơn.

Các loại đồ uống chỉ mang tính chất hỗ trợ, không sử dụng để tự ý điều trị bệnh.

Hạn chế dùng đồ uống nhiều đường.

Tránh sử dụng các loại nước trái cây đóng chai hoặc sinh tố có đường, vì chúng có thể làm tăng lượng mỡ trong máu.

Kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục.

Giảm tiêu thụ thịt đỏ, nội tạng, thực phẩm chiên rán; ưu tiên bổ sung rau xanh, cá và các loại hạt trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Duy trì vận động với thời gian tối thiểu 150 phút mỗi tuần.

Theo dõi sức khỏe định kỳ. Kiểm tra chỉ số mỡ máu thường xuyên, khoảng 3-6 tháng một lần hoặc theo hướng dẫn của bác sỹ để đảm bảo hiệu quả kiểm soát.