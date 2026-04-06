Loài được mệnh danh 'trùm giang hồ' trong thế giới động vật

Ngoài ra, lửng mật còn có một “vũ khí bí mật” để tự vệ. Ở gốc đuôi của chúng có hai tuyến hậu môn có thể tiết ra chất lỏng mùi hôi thối, có thể ngửi thấy từ khoảng cách 40 m. Thông thường, chúng tiết ra chất này để đánh dấu lãnh thổ, nhưng cũng sẽ phóng chất lỏng này khi bị đe dọa hoặc hoảng sợ. Jonathan Kingdon, một nhà động vật học tại Đại học Oxford, đã viết trong cuốn sách Động vật có vú Đông Phi rằng chất lỏng này còn có tác dụng làm dịu ong, cho phép lửng mật tấn công tổ ong an toàn hơn. Ảnh: Kambaku.