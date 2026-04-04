Đồng bằng sông Cửu Long có thêm đại học đa ngành

Đại học Trà Vinh chính thức chuyển sang mô hình đại học đa ngành, trở thành cơ sở thứ hai tại Đồng bằng sông Cửu Long hoạt động theo mô hình này.

Khuôn viên Đại học Trà Vinh. Ảnh: TVU.

Sáng 4/4, Đại học Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng về việc chuyển đổi mô hình từ trường đại học thành đại học, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới theo định hướng đa ngành, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Qua đó, Đại học Trà Vinh trở thành đại học đa ngành thứ hai của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sau Đại học Cần Thơ.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh, cho biết việc chuyển đổi không chỉ là thay đổi về mô hình tổ chức mà còn là bước trưởng thành của tập thể nhà trường, mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng và trách nhiệm lớn hơn.

Theo lãnh đạo nhà trường, quá trình chuyển đổi đi kèm với sự thay đổi toàn diện về tư duy, chuẩn mực và trách nhiệm xã hội, hướng tới xây dựng một đại học hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương và hội nhập quốc tế.

Lễ công bố quyết định chuyển đổi mô hình của Đại học Trà Vinh. Ảnh: FBNT.

Trong giai đoạn mới, Đại học Trà Vinh xác định ba trọng tâm chiến lược gồm: Đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, hiệu quả; nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, phát huy mô hình Co-op; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn với ứng dụng.

Nhà trường đặt mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng bản sắc riêng và nâng cao vị thế trong khu vực châu Á, hướng tới lọt top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035. Đồng thời, nhà trường cũng công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc và ba phó giám đốc, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho giai đoạn phát triển mới.

Hiện, Đại học Trà Vinh có quy mô hơn 20.000 sinh viên đào tạo trình độ đại học, sau đại học, với hệ thống 5 trường thành viên gồm trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; trường Kinh tế, Luật; trường Y Dược; trường Kỹ thuật và Công nghệ; trường Thực hành sư phạm cùng nhiều viện, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Năm 2026, Đại học Trà Vinh tuyển sinh 10 ngành đào tạo tiến sĩ, 20 ngành đào tạo thạc sĩ, 9 ngành đào tạo chuyên khoa cấp I, 1 ngành đào tạo chuyên khoa cấp II và 49 ngành đào tạo bậc đại học thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp - thủy sản; kỹ thuật công nghệ; ngôn ngữ, văn hóa, nghệ thuật Khmer Nam bộ và nhân văn… Trong đó, đơn vị có 2 ngành mới là Tâm lý học và Công nghệ nông nghiệp.

Về chất lượng đào tạo, Đại học Trà Vinh đã đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục, đồng thời có 27 chương trình đạt chuẩn quốc tế của các tổ chức uy tín như FIBAA, ABET và AUN-QA.

Trên các bảng xếp hạng quốc tế, đơn vị nhiều năm nằm trong top 100 đại học đổi mới sáng tạo và có tầm ảnh hưởng theo WURI Ranking, top 200 đại học xanh theo UI GreenMetric. Giai đoạn 2022-2024, Đại học Trà Vinh liên tiếp đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam; năm 2025 được vinh danh “Môi trường giáo dục của năm” tại SEI Awards.

Cùng dịp này, Đại học Trà Vinh ra mắt Hội đồng Chiến lược, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý nhằm tham vấn định hướng phát triển dài hạn.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai kế hoạch hành động với ba trụ cột gồm quản trị hiện đại và phát triển đội ngũ tinh hoa; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu; xây dựng không gian đại học thông minh, bền vững.