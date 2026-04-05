Phát hiện loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

  • Chủ nhật, 5/4/2026 15:08 (GMT+7)
Tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), ngành chức năng vừa phát hiện một loài thằn lằn mới có tên thường gọi là Thằn lằn cổ Vũ Quang.

Mẫu vật của loài thằn lằn được thu thập tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Ngày 5/4, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện một loài thằn lằn mới tại khu vực vườn.

Theo đó, loài thằn lằn vừa được phát hiện có tên khoa học Scincella vuquangensis (tên thường gọi: Thằn lằn cổ Vũ Quang). Loài vật này thuộc nhóm bò sát, chính thức được các nhà khoa học mô tả và công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa.

Kết quả trên là thành quả của sự phối hợp nghiên cứu giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Sinh học và Vườn Quốc gia Vũ Quang. Quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích đã góp phần làm sáng tỏ thêm giá trị sinh học đặc hữu của hệ sinh thái rừng tại địa phương.

Hình thái loài thằn lằn cổ Vũ Quang mới được công bố.

Vườn Quốc gia Vũ Quang nằm trong một vùng sinh thái có mức độ ưu tiên toàn cầu, được xác định là cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực. Tại đây, đã xác định được 1.829 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 813 chi với 217 họ.

Khu hệ động vật của Vườn Quốc gia Vũ Quang còn đáng chú ý hơn, với 94 loài thú thuộc 26 họ, 315 loài chim, 58 loài bò sát, 31 loài lưỡng cư, 88 loài cá xương, 316 loài bướm, 73 loài kiến và 28 loài nhện. Trong đó, có 46 loài thú, 21 loài chim, 20 loài bò sát, 2 loài lưỡng cư và 1 loài cá xương nằm trong Danh lục IUCN (2017) và Sách Đỏ Việt Nam (2007) cần được ưu tiên bảo tồn.

Việc ghi nhận các loài mới đã và đang khẳng định vị thế của Vườn Quốc gia Vũ Quang là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của Việt Nam và khu vực.

Lớp học đặc biệt nơi cô trò chưa từng gặp mặt

Ở nhiều điểm trường vùng cao Nghệ An, thiếu giáo viên khiến môn Tiếng Anh phải dạy theo một cách đặc biệt: cô giáo ở miền xuôi, học sinh ở vùng biên, kết nối với nhau qua màn hình tivi.

27:1595 hôm qua

Khoảnh khắc rạng rỡ của tân cử nhân xuất sắc ĐH Ngoại thương

Trong số 1.265 sinh viên Đại học Ngoại thương tốt nghiệp sớm, khoảng 30% đạt loại xuất sắc.

28:1670 hôm qua

Gần 134.000 thí sinh bắt đầu thi đánh giá năng lực kỷ lục tại TP.HCM

Sáng 5/4, học sinh TP.HCM tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đây là năm ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký đông nhất trong lịch sử kỳ thi.

29:1750 hôm qua

Hoài Nam / Tiền Phong

    Đọc tiếp

    Vi sao Australia so huu nhieu loai doc nhat hanh tinh? hinh anh

    Vì sao Australia sở hữu nhiều loài độc nhất hành tinh?

    06:00 3/4/2026 06:00 3/4/2026

    0

    Australia nổi tiếng với nhiều loài động vật nguy hiểm nhất thế giới. Điều này không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của lịch sử tiến hóa hàng triệu năm và môi trường sống đặc biệt.

    Loai ca quy hiem nhat hanh tinh hinh anh

    Loài cá quý hiếm nhất hành tinh

    06:25 19/2/2026 06:25 19/2/2026

    0

    Tồn tại trong một hang nước giữa sa mạc khắc nghiệt, cá hố quỷ với số lượng chỉ còn vài chục cá thể được xem là loài cá quý hiếm nhất thế giới.

    Cuoc giai cuu loai ca quy hiem nhat hanh tinh hinh anh

    Cuộc giải cứu loài cá quý hiếm nhất hành tinh

    14:31 23/3/2026 14:31 23/3/2026

    0

    Chỉ dài vỏn vẹn vài cm và sống trọn vòng đời trong một hố nước nhỏ giữa sa mạc Mojave khắc nghiệt, cá hố quỷ từng nhiều lần đối diện với lằn ranh tuyệt chủng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

