Phát hiện loài thằn lằn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), ngành chức năng vừa phát hiện một loài thằn lằn mới có tên thường gọi là Thằn lằn cổ Vũ Quang.

Mẫu vật của loài thằn lằn được thu thập tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Ngày 5/4, Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện một loài thằn lằn mới tại khu vực vườn.

Theo đó, loài thằn lằn vừa được phát hiện có tên khoa học Scincella vuquangensis (tên thường gọi: Thằn lằn cổ Vũ Quang). Loài vật này thuộc nhóm bò sát, chính thức được các nhà khoa học mô tả và công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế Zootaxa.

Kết quả trên là thành quả của sự phối hợp nghiên cứu giữa Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Sinh học và Vườn Quốc gia Vũ Quang. Quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích đã góp phần làm sáng tỏ thêm giá trị sinh học đặc hữu của hệ sinh thái rừng tại địa phương.

Hình thái loài thằn lằn cổ Vũ Quang mới được công bố.

Vườn Quốc gia Vũ Quang nằm trong một vùng sinh thái có mức độ ưu tiên toàn cầu, được xác định là cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học cho cả khu vực. Tại đây, đã xác định được 1.829 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 813 chi với 217 họ.

Khu hệ động vật của Vườn Quốc gia Vũ Quang còn đáng chú ý hơn, với 94 loài thú thuộc 26 họ, 315 loài chim, 58 loài bò sát, 31 loài lưỡng cư, 88 loài cá xương, 316 loài bướm, 73 loài kiến và 28 loài nhện. Trong đó, có 46 loài thú, 21 loài chim, 20 loài bò sát, 2 loài lưỡng cư và 1 loài cá xương nằm trong Danh lục IUCN (2017) và Sách Đỏ Việt Nam (2007) cần được ưu tiên bảo tồn.

Việc ghi nhận các loài mới đã và đang khẳng định vị thế của Vườn Quốc gia Vũ Quang là một trong những trung tâm đa dạng sinh học quan trọng của Việt Nam và khu vực.