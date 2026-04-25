Loại cây từng được nước Mỹ 'chọn mặt gửi vàng'

Khi thấy trà là món hời, người Mỹ đã muốn mang nó về trồng ở các đồn điền. Khí hậu của các bang miền Nam khá phù hợp để cây trà phát triển khiến người nông dân nuôi nhiều hy vọng.

Trà là loại cây công nghiệp từng được nước Mỹ đặt rất nhiều kỳ vọng. Ảnh minh họa: W.T.

Vào năm 1858, Chính phủ Mỹ đã đặt hàng và nhận được khoảng 10.000 cây trà từ Trung Quốc trong các hộp Wardian [1], trong đó hạt giống được gieo ngay trước khi vận chuyển, nhiều trong số chúng đã nảy mầm trong suốt hành trình, và khi đến nơi, các cây trà đã cao trung bình 18 inch.

Ngay lập tức, trà được nhân giống. Trong một thời gian ngắn số lượng đã tăng lên hơn 30.000 cây và chúng được phân phối rộng rãi khắp các bang miền Nam. Việc nhân giống và phân phối cây trà đã trở thành một hoạt động nổi bật của Bộ Nông nghiệp cho đến khi cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 1861, khiến tất cả các thử nghiệm trong ngành này bị dừng lại.

Trong nhiều năm sau khi cuộc nội chiến kết thúc, việc nhân giống cây trà ở Mỹ ít được chú ý, nhưng trong suốt thời kỳ đó, Bộ Nông nghiệp chưa bao giờ hoàn toàn từ bỏ việc trồng trà. Điều này được hiểu rõ ràng là, xét về mặt trồng trọt, cây trà chắc chắn có thể được trồng thành công trên một phần lớn lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều người quan tâm tin rằng số lượng và chi phí lao động thủ công cần thiết để chế biến cho thị trường là quá lớn để có thể cạnh tranh với lao động giá rẻ ở châu Á, do đó không có nỗ lực đặc biệt nào được thực hiện để tiếp tục phân phối hoặc nhân rộng cây trà ngoài việc cung cấp cho những người có nhu cầu thử nghiệm.

Trong khi đó, tiến trình trồng trà ở Ấn Độ được theo dõi với sự quan tâm lớn. Kết quả thành công của các phương pháp canh tác hiện đại và việc áp dụng máy móc nhằm tiết kiệm lao động trong quá trình chế biến, được các chủ đồn điền của đất nước đó thực hiện không ngừng nghỉ, cho thấy khả năng việc sản xuất trà có thể trở thành một ngành công nghiệp có lợi ở nhiều khu vực của Ấn Độ, nơi các thiết bị tiết kiệm lao động thường được áp dụng nhanh chóng khi có nhu cầu.

Dựa trên những kết quả này, các lô hạt trà mới đã được nhập khẩu từ Nhật Bản, giúp Bộ Nông nghiệp một lần nữa phân phối hàng nghìn cây trà khắp cả nước. Những nỗ lực mới này đã được tăng cường đáng kể vào khoảng năm 1867 khi người ta phát hiện ra rằng có thể thu hoạch một lượng lớn hạt trà ở nhiều bang miền Nam từ những cây đã được phân phối từ đợt nhập khẩu năm 1858.

Được khích lệ bởi các báo cáo về canh tác thành công cùng với các mẫu trà đã được chế biến trong nhiều trường hợp, có chất lượng hoàn toàn tốt, thêm vào đó, các nỗ lực quyết đoán và năng động hơn đã được thực hiện để thiết lập ngành công nghiệp này.

Hơn 100.000 cây trà đã được phân phối trong mười năm qua, và hiện tại Bộ Nông nghiệp đang nhân giống hơn 20.000 cây trà, sẵn sàng để phân phối đến các địa phương có khả năng thành công cao nhất. Bằng cách này, người ta hy vọng có thể phổ biến việc trồng trà như một sản phẩm nội địa, với niềm tin rằng sự quan tâm của công chúng sẽ dần dần hướng đến việc trồng trọt như một mặt hàng có giá trị thương mại.

[1] Hộp Wardian là một loại hộp bảo vệ sơ khai, một hộp kín bảo vệ thực vật. Nó được sử dụng rất nhiều vào thế kỷ XIX để bảo vệ thực vật nhập khẩu từ nước ngoài vào châu Âu, phần lớn trong số đó đã chết do tiếp xúc với nước trong những chuyến đi dài trên biển.

Hộp Wardian là tiền thân trực tiếp của hộp bảo vệ thực vật và vivarium (hộp sinh thái hoặc lớn hơn là phòng sinh thái, là khu vực thường khép kín, nuôi nhốt và chăm sóc để quan sát hoặc nghiên cứu động thực vật) hiện đại và là nguồn cảm hứng cho bể cá thủy tinh.