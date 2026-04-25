Tất tần tật về trà

Cuốn sách khám phá toàn diện từ lịch sử đến ý nghĩa văn hóa của loại đồ uống cổ xưa nhất mang tên: Trà. Tác giả đi sâu vào nguồn gốc, cách phân loại và những tính chất độc đáo của từng loại trà cũng như nghiên cứu chi tiết về các nghi lễ và phong tục xung quanh việc thưởng trà ở các nền văn hóa khác nhau.

Loại cây từng được nước Mỹ 'chọn mặt gửi vàng'

Khi thấy trà là món hời, người Mỹ đã muốn mang nó về trồng ở các đồn điền. Khí hậu của các bang miền Nam khá phù hợp để cây trà phát triển khiến người nông dân nuôi nhiều hy vọng.

Trà là loại cây công nghiệp từng được nước Mỹ đặt rất nhiều kỳ vọng. Ảnh minh họa: W.T.

Vào năm 1858, Chính phủ Mỹ đã đặt hàng và nhận được khoảng 10.000 cây trà từ Trung Quốc trong các hộp Wardian [1], trong đó hạt giống được gieo ngay trước khi vận chuyển, nhiều trong số chúng đã nảy mầm trong suốt hành trình, và khi đến nơi, các cây trà đã cao trung bình 18 inch.

Ngay lập tức, trà được nhân giống. Trong một thời gian ngắn số lượng đã tăng lên hơn 30.000 cây và chúng được phân phối rộng rãi khắp các bang miền Nam. Việc nhân giống và phân phối cây trà đã trở thành một hoạt động nổi bật của Bộ Nông nghiệp cho đến khi cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 1861, khiến tất cả các thử nghiệm trong ngành này bị dừng lại.

Trong nhiều năm sau khi cuộc nội chiến kết thúc, việc nhân giống cây trà ở Mỹ ít được chú ý, nhưng trong suốt thời kỳ đó, Bộ Nông nghiệp chưa bao giờ hoàn toàn từ bỏ việc trồng trà. Điều này được hiểu rõ ràng là, xét về mặt trồng trọt, cây trà chắc chắn có thể được trồng thành công trên một phần lớn lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều người quan tâm tin rằng số lượng và chi phí lao động thủ công cần thiết để chế biến cho thị trường là quá lớn để có thể cạnh tranh với lao động giá rẻ ở châu Á, do đó không có nỗ lực đặc biệt nào được thực hiện để tiếp tục phân phối hoặc nhân rộng cây trà ngoài việc cung cấp cho những người có nhu cầu thử nghiệm.

Trong khi đó, tiến trình trồng trà ở Ấn Độ được theo dõi với sự quan tâm lớn. Kết quả thành công của các phương pháp canh tác hiện đại và việc áp dụng máy móc nhằm tiết kiệm lao động trong quá trình chế biến, được các chủ đồn điền của đất nước đó thực hiện không ngừng nghỉ, cho thấy khả năng việc sản xuất trà có thể trở thành một ngành công nghiệp có lợi ở nhiều khu vực của Ấn Độ, nơi các thiết bị tiết kiệm lao động thường được áp dụng nhanh chóng khi có nhu cầu.

Dựa trên những kết quả này, các lô hạt trà mới đã được nhập khẩu từ Nhật Bản, giúp Bộ Nông nghiệp một lần nữa phân phối hàng nghìn cây trà khắp cả nước. Những nỗ lực mới này đã được tăng cường đáng kể vào khoảng năm 1867 khi người ta phát hiện ra rằng có thể thu hoạch một lượng lớn hạt trà ở nhiều bang miền Nam từ những cây đã được phân phối từ đợt nhập khẩu năm 1858.

Được khích lệ bởi các báo cáo về canh tác thành công cùng với các mẫu trà đã được chế biến trong nhiều trường hợp, có chất lượng hoàn toàn tốt, thêm vào đó, các nỗ lực quyết đoán và năng động hơn đã được thực hiện để thiết lập ngành công nghiệp này.

Hơn 100.000 cây trà đã được phân phối trong mười năm qua, và hiện tại Bộ Nông nghiệp đang nhân giống hơn 20.000 cây trà, sẵn sàng để phân phối đến các địa phương có khả năng thành công cao nhất. Bằng cách này, người ta hy vọng có thể phổ biến việc trồng trà như một sản phẩm nội địa, với niềm tin rằng sự quan tâm của công chúng sẽ dần dần hướng đến việc trồng trọt như một mặt hàng có giá trị thương mại.

[1] Hộp Wardian là một loại hộp bảo vệ sơ khai, một hộp kín bảo vệ thực vật. Nó được sử dụng rất nhiều vào thế kỷ XIX để bảo vệ thực vật nhập khẩu từ nước ngoài vào châu Âu, phần lớn trong số đó đã chết do tiếp xúc với nước trong những chuyến đi dài trên biển.

Hộp Wardian là tiền thân trực tiếp của hộp bảo vệ thực vật và vivarium (hộp sinh thái hoặc lớn hơn là phòng sinh thái, là khu vực thường khép kín, nuôi nhốt và chăm sóc để quan sát hoặc nghiên cứu động thực vật) hiện đại và là nguồn cảm hứng cho bể cá thủy tinh.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

    Mat hang hap dan de dau co hinh anh

    Mặt hàng hấp dẫn để đầu cơ

    22 giờ trước 21:50 24/4/2026

    0

    Nhu cầu sử dụng trà ở các quốc gia như Anh và Mỹ tăng vọt, khiến nhiều nhà buôn nhìn ra miếng mồi béo bở trước mắt. Họ đầu cơ, tích trữ trà, để nâng giá nhằm kiếm thêm lợi nhuận.

    Nguoi Viet dong tau, lam lich va sang tao khoa hoc, ky thuat hinh anh

    Người Việt đóng tàu, làm lịch và sáng tạo khoa học, kỹ thuật

    3 giờ trước 16:18 25/4/2026

    0

    Sách "Lược sử khoa học và kĩ thuật Việt Nam tiền hiện đại" là nỗ lực phản biện của các tác giả đối với những định kiến về người Việt thiếu đầu óc khoa học, "ngại thay đổi", qua đó gợi mở về một truyền thống chủ động học hỏi, tiếp biến và sáng tạo tri thức trong lịch sử dân tộc.

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh "Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)" tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:45 20/4/2026 05:45 20/4/2026

    0

    Quán cà phê Bibli Library Cafe (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gây chú ý với không gian như trong truyện Harry Potter và quy định yêu cầu khách giữ im lặng khi vào quán.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

