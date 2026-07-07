Lo ngại với tựa game đắt nhất lịch sử

Đồ họa siêu thực của GTA 6 gây ấn tượng mạnh, nhưng cũng làm dấy lên tranh luận về trải nghiệm, hiệu năng và chi phí của game AAA.

Phần mới của tựa game GTA vừa ra mắt. Ảnh: Rockstar Games.

Những hình ảnh và trailer mới nhất của Grand Theft Auto VI (GTA VI) gây ấn tượng mạnh nhờ chất lượng đồ họa được đánh giá tiệm cận điện ảnh. Nhà phát hành Rockstar Games cho biết các hình ảnh được công bố là sự kết hợp giữa cảnh cắt (cutscene) và minh hoạ khi chơi.

Điều này cho thấy hệ thống ánh sáng, kết cấu vật thể và mô phỏng môi trường được nâng cấp đáng kể. Tuy nhiên, cùng với sự kỳ vọng, một số chuyên gia và người chơi cũng đặt ra câu hỏi liệu việc theo đuổi đồ họa siêu thực có kéo theo những đánh đổi về trải nghiệm, hiệu năng và chi phí không.

Theo Creative Bloq, một trong những điểm làm nên sức hút của dòng GTA là sự kết hợp giữa thế giới mở, tính châm biếm và những tình huống phi thực tế.

Trong các phiên bản trước, người chơi có thể thực hiện nhiều hành động vượt xa logic đời thực, từ sống sót sau những vụ nổ lớn, gây hỗn loạn trên đường phố cho đến tiếp tục các nhiệm vụ như không có chuyện gì xảy ra. Phong cách đồ họa mang tính cách điệu phần nào giúp người chơi dễ chấp nhận những yếu tố này như một phần của trải nghiệm game.

Nếu GTA VI tiến gần hơn đến chủ nghĩa hiện thực về mặt hình ảnh, phản ứng cảm xúc của người chơi trước những cảnh bạo lực hoặc tai nạn trong game cũng có thể thay đổi. Một nhân vật có ngoại hình và chuyển động gần giống người thật có thể khiến các tình huống vốn mang tính giải trí trở nên nặng nề.

Đồ hoạ chân thực sắp ra mắt của GTA 6. Ảnh: Rockstar Games.

Phía dưới, nhiều bình luận cho rằng GTA V hay Red Dead Redemption 2 cũng từng đạt mức độ chân thực rất cao nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Theo họ, điều quyết định trải nghiệm còn ở cách Rockstar xây dựng cốt truyện, nhịp độ và yếu tố châm biếm thương hiệu của dòng game.

Bên cạnh trải nghiệm hình ảnh, cộng đồng người chơi cũng quan tâm đến yếu tố hiệu năng. Rockstar xác nhận GTA VI được phát triển cho PlayStation 5 và Xbox Series X/S nhưng chưa công bố chi tiết về tốc độ khung hình.

Khi chơi game, chế độ 60 fps có thể khó đạt được do quy mô mô phỏng của trò chơi. Thay vì GPU, giới chuyên môn cho rằng CPU mới là yếu tố giới hạn khi phải xử lý lượng lớn NPC, phương tiện giao thông và các tương tác diễn ra đồng thời trong thế giới mở.

Nếu điều này xảy ra, GTA VI có thể vận hành ở mức 30 hoặc 40 fps trên các hệ máy console, kể cả PS5 Pro. Mức khung hình thấp có thể ảnh hưởng đến cảm giác điều khiển, đặc biệt trong các phân cảnh lái xe tốc độ cao hoặc đấu súng.

Đồ họa càng phức tạp cũng đồng nghĩa yêu cầu phần cứng càng cao. Người dùng Xbox Series S được dự đoán sẽ phải chấp nhận một số cắt giảm về chất lượng hình ảnh, trong khi phiên bản PC nhiều khả năng cần cấu hình cao để khai thác hết các thiết lập đồ họa.

Ngoài ra, phiên bản Ultimate Edition của GTA 6 có thể có giá lên tới 100 USD , phản ánh xu hướng chung của ngành game khi chi phí sản xuất ngày càng lớn.

Những tựa game thế giới mở hiện đại đòi hỏi đội ngũ phát triển đông đảo, cũng như cần nhiều năm để hoàn thiện các hệ thống đồ họa, vật lý và trí tuệ nhân tạo. Nếu GTA VI thiết lập một mặt bằng giá mới, nhiều nhà phân tích cho rằng các hãng phát hành khác cũng có thể điều chỉnh chiến lược tương tự trong tương lai.