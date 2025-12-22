Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lộ bến đỗ mới của Casemiro

  Thứ hai, 22/12/2025 21:07 (GMT+7)
Tiền vệ Casemiro khả năng sẽ rời Old Trafford để chuyển sang chơi ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) khi hợp đồng hiện tại với MU kết thúc vào cuối mùa giải này.

Casemiro có thể sang Mỹ chơi bóng.

Ngôi sao người Brazil trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình MU mùa giải năm nay. Anh ra sân 15 trận trên mọi đấu trường, ghi 4 bàn và có 1 pha kiến tạo. Casemiro vắng mặt ở trận thua 1-2 trước Aston Villa cuối tuần qua do bị treo giò.

Truyền thông châu Âu trước đó liên tục đưa tin Casemiro có thể sang Saudi Pro League, nhưng theo Marca, khả năng cao ngôi sao 33 tuổi sẽ cập bến MLS. Một số CLB Bắc Mỹ đang theo sát tình hình và có thể đề nghị mức lương hấp dẫn để chiêu mộ tiền vệ này.

Hợp đồng hiện tại của Casemiro có điều khoản gia hạn thêm một năm, nhưng khả năng "Quỷ đỏ" kích hoạt là rất thấp do mức lương khủng của cựu cầu thủ Real Madrid. Hiện tại, Casemiro hưởng lương cao nhất CLB, với hơn 300.000 bảng/tuần.

Casemiro cập bến MU từ Real Madrid vào hè 2022 và chơi 140 trận cho "Quỷ đỏ", ghi 21 bàn và có thêm 13 pha kiến tạo. Mùa giải này, anh tiếp tục là một trong những cầu thủ ổn định nhất đội, nhưng nếu không đạt được thỏa thuận mới với mức lương giảm đáng kể, việc Casemiro chia tay vào tháng 6 tới là điều gần như chắc chắn.

MU được cho là sẽ cải tổ tuyến giữa trong mùa hè 2026, khi tương lai của Bruno Fernandes, Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo cũng chưa rõ ràng. CLB không loại trừ khả năng chiêu mộ một tiền vệ để vá khu trung tuyến ngay giữa mùa giải.

