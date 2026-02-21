Lộ ảnh chạy thử của 'tiểu G-Class' - là xe điện, có thể thêm bản xăng

Tiểu G-Class thừa hưởng ngoại hình đặc trưng của đàn anh, tuy nhiên trong một thiết kế gọn gàng hơn và giá bán cũng dự kiến rẻ hơn đáng kể.

Theo Carscoops, một phiên bản thu nhỏ của Mercedes-Benz G-Class đã sẵn sàng ra mắt, hứa hẹn thừa hưởng toàn bộ sức mạnh và ngoại hình vuông vắn của nguyên bản, nhưng trong một thiết kế nhỏ gọn và giá bán cũng phải chăng hơn.

Được biết đến với tên gọi “Little G” hay “tiểu G-Class”, mẫu xe này đánh dấu nỗ lực nghiêm túc đầu tiên của hãng xe sang nước Đức nhằm mở rộng danh mục G-Class địa hình nổi tiếng.

Hiện, “Little G” đã được xác nhận sẽ trình làng như một mẫu xe thuần điện. Trong tương lai, phiên bản vận hành bằng động cơ đốt trong vẫn khả năng xuất hiện.

Gần đây, chuyên trang Carscoops ghi được hình ảnh chạy thử của “tiểu G-Class” tại châu Âu. Nguyên mẫu vẫn nằm dưới lớp ngụy trang kỹ lưỡng kèm theo vài tấm ốp thân xe, tuy nhiên hình dáng tổng thể vẫn dễ dàng quan sát.

Ngoại hình chiếc SUV địa hình này giống hệt G-Class, nhưng kích thước chỉ bằng khoảng 70% và các góc cạnh cũng mềm mại hơn.

Cụm đèn pha tròn quen thuộc vẫn xuất hiện, với vòng ngoài đóng vai trò như đèn xi-nhan. Phần thân trước thiết kế vuông vức, nắp ca-pô phẳng. Nguyên mẫu thử nghiểm có bộ mâm không đồng nhất, có sẵn thanh lắp giá nóc.

Việc thiếu vắng ống xả phía sau là chỉ dấu cho thấy “tiểu G-Class” đang được thử nghiệm chắc chắn là một mẫu xe thuần điện.

Tương tự G 580 EQ hiện tại, nguyên mẫu thử nghiệm vẫn có cửa hậu mở ngang. Trên phiên bản thuần điện, bánh dự phòng sẽ được thay bằng hộp dụng cụ hình vuông chứa đồ dùng và cáp sạc.

Cựu CTO Markus Schäfer từng tiết lộ “tiểu G-Class” sẽ có khung gầm hình thang thu nhỏ thiết kế riêng, tuy nhiên sở hữu các đặc trưng tương tự G-Class hiện tại ở hệ thống treo và kích thước bánh xe.

Các chi tiết về “tiểu G-Class” thuần điện như dung lượng pin, công suất động cơ... vẫn chưa được tiết lộ. Hiện, người dùng chỉ được xác nhận rằng mẫu xe này sẽ thừa hưởng nhiều công nghệ đã triển khai trên loạt xe điện mới của Mercedes, chẳng hạn GLA và GLC thuần điện.

Cựu CTO Markus Schäfer cũng xác nhận “tiểu G-Class” sẽ không có hệ thống mở rộng phạm vi. Dòng xe Mercedes cỡ nhỏ và trung sẽ không dùng giải pháp trung gian này, do đó “Little G” sẽ là một mẫu xe thuần điện hoàn toàn ở giai đoạn đầu ra mắt.

Về khả năng ra mắt thêm phiên bản động cơ đốt trong, Mercedes chưa loại trừ nhưng cũng chưa xác nhận. Mọi thứ phụ thuộc vào thị trường và Mercedes hiện tại đang để ngỏ tất cả lựa chọn.