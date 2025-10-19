Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liverpool vs Man Utd: Sesko dự bị

  • Chủ nhật, 19/10/2025 21:30 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Bất chấp chuỗi trận ghi bàn, Benjamin Sesko vẫn phải ngồi dự bị cho Matheus Cunha ở trận đấu thuộc vòng 8 Premier League.

Sesko ghi bàn 2 trận liên tiếp nhưng không được đá chính ở derby nước Anh.

Tỷ số: Liverpool vs Manchester United

Cục diện bảng xếp hạng: Liverpool đứng thứ 4 với 15 điểm, kém ngôi đầu 4 điểm. MU đứng thứ 12 với 10 điểm.

Thông tin lực lượng:

  • Liverpool không có sự phục vụ của Alisson Becker và Wataru Endo.
  • Man Utd không có sự phục vụ của Lisandro Martinez.

Thống kê đáng chú ý:

  • 7 trận đấu Ngoại hạng Anh của Liverpool mùa này có tới 10 bàn thắng được ghi sau phút 75.
  • Không có trận đấu nào trong 9 trận gần nhất của Liverpool được quyết định bằng cách biệt 2 bàn trở lên.
  • 8 trong mười trận đấu gần nhất của MU tại Premier League có tổng cộng dưới 3,5 bàn thắng.
  • MU đã bị dẫn trước ở hiệp một trong 7 trận đấu quốc nội gần nhất trên sân khách.

Sơ đồ chiến thuật

Liverpool vs Man Utd anh 1



