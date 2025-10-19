Liverpool vs Man Utd: Sesko dự bị

|
Sesko ghi bàn 2 trận liên tiếp nhưng không được đá chính ở derby nước Anh.
Tỷ số: Liverpool vs Manchester United
Cục diện bảng xếp hạng: Liverpool đứng thứ 4 với 15 điểm, kém ngôi đầu 4 điểm. MU đứng thứ 12 với 10 điểm.
Thông tin lực lượng:
- Liverpool không có sự phục vụ của Alisson Becker và Wataru Endo.
- Man Utd không có sự phục vụ của Lisandro Martinez.
Thống kê đáng chú ý:
- 7 trận đấu Ngoại hạng Anh của Liverpool mùa này có tới 10 bàn thắng được ghi sau phút 75.
- Không có trận đấu nào trong 9 trận gần nhất của Liverpool được quyết định bằng cách biệt 2 bàn trở lên.
- 8 trong mười trận đấu gần nhất của MU tại Premier League có tổng cộng dưới 3,5 bàn thắng.
- MU đã bị dẫn trước ở hiệp một trong 7 trận đấu quốc nội gần nhất trên sân khách.
Sơ đồ chiến thuật
