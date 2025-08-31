Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool vs Arsenal: Ekitike so tài Gyokeres

  • Chủ nhật, 31/8/2025 21:59 (GMT+7)
  • 32 phút trước

22h30 ngày 31/8, 2 tiền đạo tân binh bom tấn của Liverpool và Arsenal đều có tên trong đội hình xuất phát ở trận cầu tâm điểm vòng 3 Ngoại hạng Anh.

Gyokeres vừa "thông nòng" với 2 bàn thắng vào lưới Leeds.

Tỷ số: Liverpool vs Arsenal

Thống kê đáng chú ý:

  • Liverpool đã không thể đánh bại Arsenal trong 6 trận đối đầu gần nhất tại Premier League (Hòa 4, Thua 2),
  • Liverpool chưa thua bất kỳ trận đấu nào trước "Pháo thủ" tại Anfield kể từ tháng 9/2012 (Thắng 7, Hòa 5).
  • Liverpool ghi bàn trước ở 10 trong số 12 trận gần nhất.
  • Kể từ đầu mùa giải 2023/24, không có đội bóng nào trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu ghi được nhiều bàn thắng từ các quả phạt góc hơn Arsenal với 33 bàn.

Thông tin lực lượng:

  • Liverpool không có Jeremie Frimpong, trong khi Arsenal thiếu vắng đội trưởng Marti Odegaard và ngôi sao trẻ Bukayo Saka.
  • Gabriel Jesus và Kai Havertz cũng không thể ra sân vì chấn thương.

Sơ đồ chiến thuật

Liverpool dau Arsenal anh 1

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Man City thua ngược cay đắng

Tối 31/8, Man City để thua ngược cay đắng 1-2 trên sân Brighton trong trận cầu thuộc vòng 3 Premier League 2025/26.

2 giờ trước

Duy Anh

Liverpool đấu Arsenal Liverpool FC Liverpool Arsenal Premier League

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý