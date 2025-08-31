Liverpool vs Arsenal: Ekitike so tài Gyokeres

|
Gyokeres vừa "thông nòng" với 2 bàn thắng vào lưới Leeds.
Thống kê đáng chú ý:
- Liverpool đã không thể đánh bại Arsenal trong 6 trận đối đầu gần nhất tại Premier League (Hòa 4, Thua 2),
- Liverpool chưa thua bất kỳ trận đấu nào trước "Pháo thủ" tại Anfield kể từ tháng 9/2012 (Thắng 7, Hòa 5).
- Liverpool ghi bàn trước ở 10 trong số 12 trận gần nhất.
- Kể từ đầu mùa giải 2023/24, không có đội bóng nào trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu ghi được nhiều bàn thắng từ các quả phạt góc hơn Arsenal với 33 bàn.
Thông tin lực lượng:
- Liverpool không có Jeremie Frimpong, trong khi Arsenal thiếu vắng đội trưởng Marti Odegaard và ngôi sao trẻ Bukayo Saka.
- Gabriel Jesus và Kai Havertz cũng không thể ra sân vì chấn thương.
Sơ đồ chiến thuật
|
Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.
