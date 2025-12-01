Liverpool từ chối Klopp

Liverpool bác bỏ khả năng mời HLV Jurgen Klopp trở lại cầm quân sau giai đoạn khủng hoảng dưới thời Arne Slot.

Liverpool không có ý định tái hợp HLV Klopp. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Anh cho biết Fenway Sports Group (FSG), chủ sở hữu Liverpool, không có ý định đưa HLV Klopp trở lại Anfield làm việc. Động thái này xảy ra ngay thời điểm HLV Arne Slot đối diện nguy cơ bị sa thải vì phong độ yếu kém của CLB trong 2 tháng qua.

HLV Klopp từng có 9 năm gắn bó với Liverpool, mang về hàng loạt danh hiệu cùng lối chơi hấp dẫn, quyết liệt. Nhưng chính ông là người nhiều lần thừa nhận “cạn năng lượng làm việc" trước khi quyết định chia tay đội bóng vào mùa hè 2024.

Hiện tại, HLV Klopp vẫn gắn bó với tập đoàn Red Bull và tham gia điều hành, phát triển bóng đá tại các CLB trong hệ sinh thái, bao gồm RB Leipzig (Bundesliga). Bản thân HLV Klopp cũng chưa có kế hoạch tái xuất Liverpool trong thời gian qua.

Trong khi đó, HLV Slot đang phải đối mặt với giai đoạn khắc nghiệt khi Liverpool thua 9 trong 12 trận gần nhất, dù đã đầu tư gần 450 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng.

Những tân binh đắt giá như Alexander Isak hay Florian Wirtz đều chưa có màn trình diễn thuyết phục, kèm phong độ sa sút của Mohamed Salah khiến Liverpool chơi kém hiệu quả so với mùa 2024/25.

Tuy nhiên, FSG vẫn đặt niềm tin vào HLV Slot, cho rằng chiến lược gia người Hà Lan có đủ năng lực để vực dậy đội bóng. Tương lai của ông được đánh giá dựa trên các tiêu chí dài hạn, đặc biệt sau mùa giải đầu tiên thành công rực rỡ với danh hiệu Premier League.

