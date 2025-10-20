Liverpool tệ nhất sau 11 năm

Liverpool trải qua giai đoạn tồi tệ nhất về mặt thành tích trong hơn một thập kỷ, khi để thua 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 11/2014.

Liverpool đang chơi rất tệ

Tối 19/10, MU đánh bại Liverpool 2-1 ở vòng 8 Premier League bằng bàn thắng của Bryan Mbeumo và Harry Maguire. Đây là chiến thắng đầu tiên của "Quỷ đỏ" tại Anfield từ tháng 1/2016, khi họ còn được dẫn dắt bởi Louis Van Gaal. Kết quả này cũng khiến Liverpool có trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường, điều chưa từng xảy ra sau 11 năm.

Vào tháng 11/2014, thời điểm đội bóng còn được dẫn dắt bởi HLV Brendan Rodgers, Liverpool từng thua 4 trận liên tiếp ở Premier League và Champions League. Chuỗi trận này đánh dấu một giai đoạn khó khăn, khi đội bóng thiếu sự sáng tạo và hàng thủ liên tục mắc sai lầm, dẫn đến áp lực cho HLV Rodgers khi đó lớn dần. Chuỗi trận tệ hại trên góp phần khiến Liverpool bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, kết thúc Premier League 2014/15 ở vị trí thứ 6.

Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot, Liverpool đối mặt với khủng hoảng tương tự. Chuỗi 4 trận thua gần đây bao gồm các thất bại trước Galatasaray (Champions League), Chelsea, Palace và Manchester United (đều tại Premier League). Những vấn đề của Liverpool hiện nay bao gồm hàng thủ lỏng lẻo, thiếu sáng tạo ở tuyến giữa và hiệu quả tấn công kém. Mohamed Salah đang trải qua chuỗi 7 trận Premier League liên tiếp không ghi bàn từ tình huống mở (non-penalty), lần đầu tiên trong sự nghiệp tại Liverpool.

Đội bóng cũng để thủng lưới hơn 2 bàn trong 8/12 trận Premier League kể từ tháng 5, cho thấy sự suy giảm nghiêm trọng về mặt phòng ngự. Áp lực đang gia tăng với HLV Slot, đặc biệt khi Liverpool chuẩn bị đối đầu Eintracht Frankfurt tại Champions League vào tuần này.