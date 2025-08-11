Liverpool tăng tốc săn Guehi

"The Kop" quyết tâm nâng cấp đội hình bằng thương vụ Marc Guehi.

Liverpool muốn có Guehi để phòng trường hợp Ibrahima Konate rời đi dưới dạng tự do vào hè năm sau.

Sau trận tranh Siêu cúp Anh, Liverpool sẽ tiếp tục đàm phán với Crystal Palace về tương lai của trung vệ Marc Guehi. Theo Daily Mail, Crystal Palace vẫn giữ nguyên mức giá 45 triệu bảng cho trung vệ người Anh, bất chấp việc hợp đồng của cầu thủ chỉ còn thời hạn đến hè 2026. Đây là con số cho thấy sự quyết tâm của đội bóng thành London trong việc bảo vệ một trong những trụ cột quan trọng nhất hàng phòng ngự.

Từ khi rời Chelsea để gia nhập Palace năm 2021, Guehi ra sân hơn 100 trận, thể hiện phong độ ổn định và được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Anh.

Liverpool theo dõi sát sao cầu thủ 25 tuổi này trong nhiều mùa giải, đặc biệt sau khi anh khẳng định vị thế là trung vệ hàng đầu tại Premier League. Sự điềm tĩnh khi cầm bóng, khả năng phán đoán tình huống và sức mạnh trong không chiến của Guehi hoàn toàn phù hợp với triết lý bóng đá của Arne Slot.

"The Kop" đang hướng tới một mùa giải khắc nghiệt với lịch thi đấu dày đặc ở Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup và Carabao Cup, do đó nhu cầu bổ sung một trung vệ chất lượng là điều cấp thiết. Ngoài ra, CLB vùng Merseyside cũng muốn có sự chuẩn bị cho tương lai bất định của Konate. Trung vệ người Pháp có ý định rời Anfield để gia nhập Real dưới dạng tự do vào hè năm sau.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng. Crystal Palace không muốn mất trụ cột nếu chưa tìm được người thay thế xứng đáng. Trong khi đó, Liverpool cũng không sẵn sàng tham gia cuộc đua giá, bởi họ muốn duy trì sự cân bằng tài chính và tránh chi quá mức cho một cầu thủ chưa từng thi đấu nhiều ở các giải đấu châu Âu.