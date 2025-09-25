Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liverpool nhận cú sốc lớn

  • Thứ năm, 25/9/2025 05:15 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Liverpool vừa đón nhận tin dữ khi trung vệ trẻ Giovanni Leoni dính chấn thương dây chằng chéo trước ngay trong trận ra mắt ở Carabao Cup gặp Southampton hôm 24/9.

Giovanni Leoni dính chấn thương dây chằng chéo, phải nghỉ dài hạn.

Cầu thủ 18 tuổi, gia nhập từ Parma hè này với giá 26 triệu bảng, chơi đầy tự tin trước khi nằm sân ở phút 81 và phải rời sân bằng cáng. HLV Arne Slot không giấu được sự thất vọng: “Cậu ấy cảm thấy có gì đó không ổn ngay lập tức. Thông thường phải chờ đến ngày hôm sau và chụp MRI mới biết chính xác, nhưng cảm xúc của cầu thủ thường nói lên rất nhiều điều. Hy vọng kết quả không tệ như chúng tôi lo ngại”.

Theo nguồn tin nội bộ, Leoni bị rách dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ nhiều tháng. Liverpool hiện chờ tình trạng sưng giảm để có kết luận chính thức.

Chấn thương của Leoni có thể mở đường cho Federico Chiesa trở lại danh sách Champions League. Tiền đạo người Italy - vốn bị gạch tên - vừa có màn trình diễn nổi bật với hai đường kiến tạo trước Southampton.

HLV Arne Slot đánh giá: “Không phải ngẫu nhiên mà Chiesa tham gia vào cả hai bàn thắng. Cậu ấy là người cố gắng nhiều nhất, làm việc chăm chỉ nhất và đã chứng minh giá trị”.

Mất Leoni là tổn thất lớn cho Liverpool trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Cuối tuần này, họ sẽ làm khách trên sân Crystal Palace mà không có cả Hugo Ekitike (treo giò) lẫn Leoni (chấn thương).

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Hà Trang

