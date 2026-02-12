Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Liverpool chỉ còn kém MU 1 điểm

  • Thứ năm, 12/2/2026 05:19 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Rạng sáng 12/2, ở vòng 26 Premier League, chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Sunderland giúp Liverpool áp sát top 4 - chỉ còn kém Manchester United 1 điểm.

Van Dijk ghi bàn giúp Liverpool hạ Sunderland.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ vừa phải trong hiệp một. Sunderland nhập cuộc đầy năng lượng. Thủ thành Alisson Becker phải cản phá những pha bóng nguy hiểm từ Trai Hume và tình huống cố định của Robin Roefs. Tuy nhiên, Liverpool dần lấy lại quyền kiểm soát.

Florian Wirtz là điểm sáng trên hàng công đội khách. Ngôi sao người Đức có cú sút xa buộc thủ môn Roefs phải đẩy bóng và sau đó đưa bóng trúng cột dọc. Trung vệ Virgil van Dijk cũng có cơ hội từ phạt góc nhưng đánh đầu vọt xà. Sunderland phòng ngự kỷ luật và giữ sạch lưới trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến ở phút 61. Từ quả phạt góc của Mohamed Salah, Van Dijk đánh đầu đưa bóng hướng về khung thành. Bóng chạm đầu Habib Diarra ở cột xa và đổi hướng đi vào lưới. Liverpool khai thông thế bế tắc sau hơn một giờ thi đấu giằng co.

Sau bàn thua, Sunderland nỗ lực dâng cao đội hình. Nilson Angulo và Hume có những pha xử lý đáng chú ý nhưng không tạo được cơ hội rõ rệt. Ở chiều ngược lại, Liverpool tiếp tục đe dọa với các pha bóng của Wirtz và Salah.

Đội khách chịu tổn thất khi Wataru Endo phải rời sân bằng cáng vì chấn thương, Joe Gomez vào thay. Dù vậy, Liverpool vẫn duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự và kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Chiến thắng 1-0 giúp Liverpool kéo dài chuỗi bất bại trước Sunderland lên 12 trận. Quan trọng hơn, họ có thêm 3 điểm trong cuộc đua top 4 và khẳng định sự lì lợm ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Duy Luân

Liverpool Liverpool Sunderland premier league

    Đọc tiếp

    Mainoo tro lai, con tuyen Anh thi sao? hinh anh

    Mainoo trở lại, còn tuyển Anh thì sao?

    10:19 10/2/2026 10:19 10/2/2026

    0

    Kobbie Mainoo tự trả lời mọi hoài nghi trên sân cỏ, phần còn lại là bài kiểm tra cho cách dùng người của HLV Thomas Tuchel ở tuyển Anh.

    Jake Paul bat khoc hinh anh

    Jake Paul bật khóc

    10:48 10/2/2026 10:48 10/2/2026

    0

    Khoảnh khắc băng giá tại Milan Cortina hóa thành cơn mưa cảm xúc, khi Jake Paul bật khóc trên khán đài chứng kiến vị hôn thê Jutta Leerdam đi vào lịch sử Olympic môn trượt băng tốc độ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý