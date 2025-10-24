Liverpool bị lừa trong vụ Isak?

Trong trận thắng 5-1 của Liverpool trước Eintracht Frankfurt tại Champions League vào ngày 23/10, Isak phải rời sân ngay trong hiệp một do cảm thấy khó chịu ở vùng háng.

Phong độ của chân sút người Thụy Điển đang bị đặt dấu hỏi kể từ khi anh gia nhập Liverpool.

Isak được xếp đá chính bên cạnh Hugo Ekitike trong chuyến làm khách trên đất Đức, nhưng chỉ thi đấu 45 phút trước khi được thay bằng Federico Chiesa ở đầu hiệp hai. HLV Arne Slot xác nhận sau trận đấu rằng cầu thủ người Thụy Điển gặp vấn đề về háng, nhưng ông hy vọng đây không phải là chấn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, lịch sử chấn thương háng lặp đi lặp lại của Isak, bao gồm việc bỏ lỡ 12 trận trong mùa giải 2023/24 và 2 trận ở mùa trước, làm dấy lên lo ngại về tính bền bỉ của anh. The Times dẫn lời một nguồn tin từ Newcastle cho biết vấn đề này được đội ngũ y tế của "Chích choè" nhận diện từ trước, với các lo ngại rằng Isak có thể không duy trì được phong độ đỉnh cao trong thời gian dài.

Điều này càng đặt ra nghi vấn Newcastle "chơi chiêu" với Liverpool, khi làm giá trong thương vụ chuyển nhượng 130 triệu bảng mùa hè vừa qua. Một số người hâm mộ Newcastle thậm chí ví thương vụ này như việc bán một chiếc xe hơi với giá cao ngay trước khi động cơ gặp trục trặc - một nước đi thông minh của đội bóng.

Đội ngũ y tế Liverpool hiện lo ngại Isak có thể tái phát chấn thương nếu CLB không quản lý cẩn thận quá trình hồi phục của anh. Isak, bản hợp đồng kỷ lục của Premier League, vẫn chưa tìm lại được phong độ tốt nhất kể từ khi chuyển đến Anfield, với chỉ một bàn thắng tại Carabao Cup. Việc anh liên tục gặp vấn đề về thể lực, cộng thêm việc không tham gia đầy đủ giai đoạn tiền mùa giải, đang khiến người hâm mộ Liverpool lo lắng.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Newcastle tin rằng việc bán Isak với giá cao được xem là một quyết định sáng suốt của họ, đặc biệt khi đội bóng đã sử dụng số tiền này để củng cố đội hình và tránh được rủi ro từ tình trạng chấn thương của anh.