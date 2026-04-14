Lissandro Martinez hóa tội đồ trong ngày trở lại

Lisandro Martinez khiến MU gặp khó khăn trong trận thua Leeds United 1-2 thuộc vòng 32 Premier League rạng sáng 14/4.

Pha cứu nguy trước vạch vôi không thể giúp Martinez tránh khỏi một trận đấu thảm họa.

Trên sân Old Trafford, Lisandro Martínez trải qua một trong những trận đấu tệ nhất kể từ khi khoác áo Manchester United. Trung vệ người Argentina đi từ sai lầm đến nỗ lực sửa sai, trước khi khép lại bằng chiếc thẻ đỏ khiến đội nhà rơi vào thế khó.

Ngay từ hiệp một, Martinez để lại dấu ấn theo cách không mong muốn. Phút 29, trong một tình huống tưởng chừng không quá nguy hiểm, anh xử lý thiếu dứt khoát khi phá bóng trong vùng cấm. Pha phá bóng thiếu dứt khoát mở ra cơ hội cho cầu thủ Leeds trừng phạt, nhân đôi cách biệt và đẩy MU vào thế bị dẫn 2 bàn từ rất sớm.

Tuy nhiên, Martinez không hoàn toàn biến mất sau sai lầm. Phút 45, anh có mặt đúng lúc trước khung thành để thực hiện pha cứu thua quan trọng, ngăn chặn bàn thua thứ ba. Pha bóng ấy phần nào giúp MU giữ lại hy vọng trước giờ nghỉ, đồng thời cho thấy tinh thần chiến đấu của trung vệ này.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Martinez.

Nhưng mọi nỗ lực chuộc lỗi nhanh chóng bị xóa sạch chỉ sau đó ít phút. Trong một tình huống lên bóng của Leeds, Martinez mắc lỗi kéo tóc với Dominic Calvert-Lewin. Trọng tài không do dự rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi kiểm tra VAR, buộc trung vệ của ''Quỷ đỏ'' rời sân trong sự ngỡ ngàng. Thời điểm đó, đội chủ nhà đang bị dẫn 0-2 và gần như mất luôn cơ hội lật ngược tình thế.

Chiếc thẻ đỏ của Martinez khiến MU chơi thiếu người và đánh sập hoàn toàn cấu trúc phòng ngự vốn mong manh. Trong thế trận phải dâng cao tìm bàn gỡ, việc mất đi một trung vệ càng khiến đội bóng áo đỏ trở nên dễ tổn thương trước những pha phản công của Leeds.

Một buổi tối biến động của Martinez từ một tình huống lóng ngóng, một pha cứu thua, đến chiếc thẻ đỏ mang tính bước ngoặt, tất cả gói gọn trong 55 phút ác mộng tại Old Trafford.

Chung cuộc, MU chỉ gỡ lại được 1 bàn do công của Casemiro. "Quỷ đỏ" thua 1-2, vẫn giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH Premier League, nhưng bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

