'Điểm mù' của Manchester United

Hai thập kỷ trôi qua, MU vẫn loay hoay với bài toán số 6, vị trí quyết định trật tự và bản sắc của một đội bóng lớn.

MU đang thiếu một số 6 đẳng cấp.

Manchester United không thiếu tiền, cũng không thiếu tham vọng. Nhưng trong suốt 20 năm, họ lại thiếu một thứ căn bản: một tiền vệ trung tâm đủ đẳng cấp để kiểm soát trận đấu.

Đó không phải là vấn đề nhất thời, mà là một "điểm mù" kéo dài qua nhiều thế hệ, nhiều đời HLV và vô số kỳ chuyển nhượng.

Hai thập kỷ lạc lối ở trung tuyến

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2006, khi MU đưa về Michael Carrick để thay thế Roy Keane. Carrick là mẫu tiền vệ có tư duy không gian hiếm có, người có thể nhìn thấy những khoảng trống mà người khác không nhận ra. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, kể từ thời điểm đó, MU lại không thể tìm thêm một “bộ não” tương tự cho tuyến giữa.

Ngay cả dưới thời Sir Alex Ferguson, vấn đề đã manh nha. Owen Hargreaves không thể duy trì thể trạng, còn Anderson chưa bao giờ đạt kỳ vọng. Sau đó, mọi thứ trở nên tệ hơn.

MU liên tục mắc sai lầm trong tuyển dụng. Họ có thể theo đuổi Cesc Fàbregas, nhưng lại ký hợp đồng với Marouane Fellaini, một mẫu cầu thủ hoàn toàn khác. Họ theo sát Frenkie de Jong, nhưng rồi mang về Casemiro, một giải pháp ngắn hạn, không phải nền tảng lâu dài.

Những quyết định như vậy không chỉ là sai lầm riêng lẻ. Nó phản ánh một tư duy thiếu nhất quán, nơi MU không thực sự biết họ cần gì ở tuyến giữa. Kết quả là một tập hợp chắp vá: cầu thủ đá trái vị trí, ngôi sao đã qua thời đỉnh cao, và những bản hợp đồng không ăn khớp với hệ thống.

MU từng theo đuổi Declan Rice nhưng bất thành.

Trong 10 năm qua, chỉ 8 trong số 50 bản hợp đồng chính thức của MU là tiền vệ đúng nghĩa. Con số đó nói lên tất cả. Một đội bóng lớn không thể vận hành ổn định nếu trung tuyến bị xem nhẹ như một phần phụ.

Trả giá vì chậm chân trước đối thủ

Trong khi MU loay hoay, các đối thủ trực tiếp lại hành động dứt khoát. Manchester City có Rodri, một tiền vệ kiểm soát trận đấu ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Liverpool từng xây dựng nền tảng với Fabinho. Chelsea và Arsenal cũng không ngần ngại chi lớn để mang về những cái tên như Moises Caicedo, Enzo Fernandez hay Declan Rice.

Ngược lại, MU thường xuyên đi sau một nhịp. Khi đối thủ sở hữu những “bộ não” ở tuyến giữa, họ lại đặt niềm tin vào Fred hay Donny van de Beek, những cầu thủ chưa bao giờ đạt đến tầm ảnh hưởng tương xứng.

Ngay cả những thương vụ lớn cũng không mang lại lời giải. Paul Pogba từng được kỳ vọng là trung tâm mới, nhưng không thể đáp ứng. Christian Eriksen và Nemanja Matic đến khi đã qua đỉnh cao. Casemiro cũng không phải ngoại lệ.

Sai lầm lớn nhất của MU nằm ở cách họ tiếp cận vấn đề. Thay vì xây dựng một cấu trúc tuyến giữa rõ ràng, họ liên tục vá víu. Một mùa giải dùng tiền để sửa chữa hàng công, mùa sau lại quay sang tìm cách "chữa cháy" ở giữa sân. Nhưng bóng đá hiện đại không vận hành theo kiểu đó.

Casemiro sắp rời Manchester United.

Những đội bóng mạnh nhất đều bắt đầu từ khả năng kiểm soát. Khi không thể giữ bóng, không thể điều tiết nhịp độ, bạn sẽ luôn bị cuốn vào trạng thái hỗn loạn. Và đó chính là hình ảnh quen thuộc của MU trong nhiều năm qua: dễ tổn thương, thiếu ổn định và thường xuyên đánh mất lợi thế.

Hiện tại, Michael Carrick tham gia vào quá trình tái thiết. Ban lãnh đạo mới cũng nhận ra rằng tuyến giữa là vấn đề cốt lõi. Mùa hè trước, họ chi mạnh cho hàng công. Mùa hè tới, trọng tâm sẽ là trung tuyến.

Nhưng câu hỏi không nằm ở việc MU sẽ mua ai. Điều quan trọng hơn là họ có thực sự thay đổi tư duy hay không. Một tiền vệ giỏi không chỉ là con số trên thị trường chuyển nhượng. Đó là nền tảng chiến thuật, là bộ não của cả hệ thống.

Nếu MU tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ, mua cầu thủ không phù hợp, thiếu định hướng rõ ràng, "điểm mù" này sẽ còn tồn tại. Và khi đó, dù chi bao nhiêu tiền, họ vẫn chỉ là một đội bóng luôn chạy theo đối thủ.

Mùa hè tới có thể là bước ngoặt. Không còn chỗ cho những giải pháp tạm thời. MU cần một lời giải dứt điểm cho bài toán kéo dài suốt 20 năm, nếu họ thực sự muốn trở lại vị thế của một đội bóng lớn.