Lisa đọ sắc dàn mỹ nhân phim 'Người nhện'

Emma Stone đã trở thành tâm điểm tại buổi trình diễn của Louis Vuitton hôm 6/10. Đây là một trong những sự kiện lớn cuối cùng của Paris Fashion Week, trước khi chuỗi trình diễn thời trang tại thủ đô nước Pháp khép lại vào tối cùng ngày. Nữ diễn viên 37 tuổi xuất hiện trong bộ suit chân váy màu xanh cobalt nổi bật, phối cùng giày cao gót đen, túi xách Louis Vuitton và dây chuyền bạc dài. Giữa dàn khách mời hạng A, Emma Stone vẫn thu hút sự chú ý nhờ lựa chọn màu sắc nổi bật, phom dáng sắc nét và cách phối phụ kiện tiết chế, tạo tổng thể vừa táo bạo vừa thanh lịch. Ảnh: shutterstock, GC.