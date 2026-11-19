Khi ánh đèn đường phố thắp sáng cũng là lúc cuộc vui của Maje bắt đầu. “The Living Suite” chính thức gửi lời mời đến các quý cô sành điệu cùng tận hưởng đêm tiệc không hồi kết.

Ngày 14/11, các quý cô Maje đã mở màn mùa lễ hội cuối năm theo một kịch bản mới: Hẹn nhau tại một căn suite xa hoa, rũ bỏ hình ảnh quen thuộc thường ngày, hóa thân thành phiên bản lộng lẫy nhất. Đặc biệt, Maje để câu chuyện của mùa Thu Đông 2026 dẫn dắt cho những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đêm.

Bữa tiệc cho các quý cô Maje được tổ chức tại trung tâm TP.HCM.

Ngay trung tâm TP.HCM, đêm tiệc của Maje được tổ chức tại HEC by Unios với không gian kiến trúc đương đại mang các cấu trúc độc đáo và nhiều hoạt động thú vị. Tại đây, chất thơ của những khách sạn Paris kinh điển được thổi hồn sống động, biến mỗi góc nhỏ thành điểm chạm tinh tế giữa thời trang và phong cách sống.

Những sáng tạo trong BST Thu Đông 2026 là tâm điểm buổi tiệc.

Hành trình khám phá “The Living Suite” bắt đầu từ khoảnh khắc nhận chiếc chìa khóa của Maje tại lối vào. Sải bước qua hành lang, không gian được bài trí như một căn phòng khách sạn đúng nghĩa: Bữa tối “chuẩn room-service” tinh tế được dọn sẵn; playlist nhạc bắt tai khiến ai cũng phải đung đưa; chiếc nệm là nơi lưu giữ những câu chuyện thâu đêm suốt sáng của hội bạn thân. Tâm điểm của cuộc vui dĩ nhiên là sự hiện diện của những sáng tạo mới nhất trong BST Thu Đông 2026 từ Maje.

Lương Thùy Linh thanh lịch trong thiết kế váy bồng bềnh, Yeolan diện đầm cúp ngực kiêu kỳ, Thảo Nhi Lê quyến rũ với chiếc đầm tôn dáng và Jun Vũ diện set áo, váy satin đính đá để từng chuyển động đều trở nên lấp lánh dưới ánh đèn dạ hội.

Khi màn đêm buông xuống, các quý cô Maje được tiếp đón bằng những màn trình diễn lôi cuốn, trước khi nhường sân khấu cho set nhạc DJ bùng nổ. Giữa không gian ngập tràn giai điệu sôi động, hội quý cô Maje cùng nâng ly cocktail, chuyện trò rôm rả và nuông chiều bản thân với các thiết kế mới nhất trong BST Thu Đông 2026.

Dành riêng cho những buổi dạ hội rực rỡ, BST Thu Đông 2026 nổi bật với nghệ thuật phối layering và sự tương phản trong chất liệu. Từ túi xách đến các chi tiết đính đá đều khắc họa nét nữ tính riêng biệt.

Tường San, Ngòng Ngọc nhàn nhã thưởng thức bữa tiệc với các thiết kế mang tính ứng dụng cao. Chloé Nguyễn, Katie và JN Lee, Hà My và Katleen Phan Võ đều đã sẵn sàng cho những khoảnh khắc thăng hoa của mùa lễ hội.