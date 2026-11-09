Loewe tiền xuân hè 2027: Hồi hương Madrid

Với bộ sưu tập tiền xuân hè 2027, Loewe tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế của hai giám đốc sáng tạo Jack McCollough và Lazaro Hernandez, đồng thời đưa thời trang trở lại với trải nghiệm thường nhật. Chiến dịch mới được thực hiện giữa lòng Madrid, thành phố gắn liền với lịch sử thương hiệu từ năm 1846. Những phom dáng quen thuộc được biến tấu bằng tỷ lệ, màu sắc và kỹ thuật xử lý chất liệu, mang đến tủ đồ hiện đại, phóng khoáng và điểm xuyết nét tinh nghịch đặc trưng của nhà mốt Tây Ban Nha. Qua ống kính nhiếp ảnh gia Talia Chetrit và những thước phim do Julian Klincewicz thực hiện, các diễn viên Diego Calva, Victoria Luengo, Kristine Froseth cùng đại sứ thương hiệu Jiang Qiming xuất hiện trên con phố, ga tàu điện ngầm, quán tapas và khu dân cư của thủ đô Tây Ban Nha; tạo nên cuộc hành hương đẹp mắt về với nguồn cội Loewe.