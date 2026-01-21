Lĩnh vực công nghệ nào là bí mật nhà nước?

Chính phủ vừa ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao trùm nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng của quốc gia.

Một bệ phóng tên lửa do Viettel nghiên cứu, cải tiến. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 19/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định 137/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Theo quyết định, bí mật nhà nước được phân loại theo 3 cấp độ: Tuyệt mật, Tối mật và Mật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Với trách nhiệm thi hành, Bộ trưởng Khoa học & Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Công an để hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành quy định.

Bí mật nhà nước cấp Tuyệt mật và Tối mật

Cấp độ cao nhất (Tuyệt mật) gồm thông tin về nhiệm vụ hoặc chương trình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đặc biệt, phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh có ý nghĩa quyết định khả năng tác chiến phòng thủ đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Những thông tin được xếp vào diện bảo mật cao nhất gồm chương trình, thuyết minh, báo cáo tiến độ, báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả, sản phẩm. Ngoài ra còn có báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt, hợp đồng giao nhiệm vụ; các văn bản, tài liệu liên quan trong quá trình xây dựng, phê duyệt, triển khai, đánh giá kết quả, hiệu quả, tác động với nhiệm vụ, chương trình.

Cấp độ Tối mật gồm thông tin về nhiệm vụ hoặc chương trình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đặc biệt, tác động trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia, trừ các nội dung thuộc nhóm Tuyệt mật.

Những tài liệu thuộc nhóm Tối mật cũng gồm chương trình, thuyết minh, các loại báo cáo, sản phẩm; báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt, hợp đồng giao nhiệm vụ cùng văn bản, tài liệu liên quan đến vòng đời nhiệm vụ, chương trình.

Bí mật nhà nước cấp Mật

Bí mật nhà nước độ Mật có nhiều danh mục nhất. Đầu tiên là báo cáo, tờ trình, văn bản xin ý kiến về chủ trương, chính sách mới liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ quốc phòng và an ninh, trừ các nội dung nhóm Tuyệt mật và Tối mật.

Tiếp theo là thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học & Công nghệ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, có nội dung phục vụ quốc phòng, an ninh.

Dữ liệu thuộc bí mật nhà nước độ Mật còn có thông tin về nhiệm vụ hoặc chương trình khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia, của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có nội dung về quốc phòng, an ninh; chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền; tôn giáo, dân tộc; kinh tế - xã hội, y tế đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia dân tộc.

Toàn bộ hồ sơ nhiệm vụ từ chương trình, thuyết minh, báo cáo tiến độ, báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả, sản phẩm; báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt, hợp đồng giao nhiệm vụ; các tài liệu liên quan... cần được bảo vệ cấp độ Mật.

Tổ hợp UAV do Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Ảnh: Việt Linh.

Bí mật nhà nước cấp Mật còn có thông tin về sáng chế phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong danh mục này, các tài liệu cần bảo mật gồm tờ khai đăng ký sáng chế, bản mô tả sáng chế, bản tóm tắt trong đơn đăng ký sáng chế. Ngoài ra còn có văn bản bảo hộ sáng chế; văn bản trao đổi trong quá trình thẩm định đơn đăng ký, thẩm định liên quan văn bằng bảo hộ có nội dung về giải pháp kỹ thuật của sáng chế.

Tiếp theo là lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, gồm văn bản xin chấp thuận chủ trương về xây dựng cơ sở hạt nhân; thuyết minh, bản vẽ thiết kế, hồ sơ dự toán với hạng mục hệ thống đảm bảo an ninh cơ sở hạt nhân (trừ hồ sơ được các bên tham gia thống nhất không bảo vệ bí mật nhà nước).

Kế hoạch đảm bảo an ninh cơ sở hạt nhân; kế hoạch đảm bảo an ninh trong giao nhận, vận chuyển, sử dụng, lưu giữ nhiên liệu hạt nhân; vật liệu hạt nhân; nguồn phóng xạ nhóm 1 cũng thuộc diện bảo vệ bí mật nhà nước.

Cuối cùng là kế hoạch, phương án, báo cáo kết quả ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, sự cố phóng xạ xuyên biên giới; số liệu quan trắc phóng xạ trong các sự cố; kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới; bên cạnh chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác quốc tế về nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân.

Danh mục bí mật cấp Mật còn gồm văn bản về phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh; văn bản trao đổi giữa Bộ Khoa học & Công nghệ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về xử lý nhiễu có hại tần số phục vụ trực tiếp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ngoài ra còn có đề án, văn bản trao đổi về xác định khu vực tần số, phục vụ triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn của Việt Nam.

Danh mục cần bảo vệ còn có thiết kế kỹ thuật mạng viễn thông dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; tần số, hô hiệu, quy ước liên lạc của Mạng điện báo Hệ đặc biệt. Cuối cùng là thiết kế kỹ thuật của các công trình viễn thông quan trọng, liên quan an ninh quốc gia.