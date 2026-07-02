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Xã hội

Linh thiêng Thánh lễ tuyên phong Chân phước lần đầu diễn ra tại Việt Nam

  • Thứ năm, 2/7/2026 12:07 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra trong không khí trang nghiêm sáng 2/7 tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy (Cà Mau).

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Theo ủy nhiệm của Tòa thánh Vatican, sáng 2/7, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle - Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo Tin mừng, đã chủ trì Lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

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Bà con giáo dân và người hành hương từ khắp nơi thức xuyên đêm để chờ tham dự Thánh lễ.

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Đây là lần đầu tiên sau gần 500 năm Công giáo hiện diện ở Việt Nam, một lễ tuyên phong Chân phước được tổ chức trong nước thay vì tại Vatican.

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Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle cùng đoàn rước vào điều hành Thánh lễ.

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Đoàn đồng tế gồm Đức Hồng y và các giám mục rước đến lễ đài đặt tại khu đất đối diện Nhà thờ Tắc Sậy.

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Cùng tham dự lễ có Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung - lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), lãnh đạo một số địa phương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau; đại diện các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện các tôn giáo khác.
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Không gian tổ chức Thánh lễ đông đảo đại biểu về tham dự.

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Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle điều hành thực hiện nghi thức tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra sáng 2/7 tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy.

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Theo thống kê của Ban tổ chức, khoảng 1.800 linh mục dự Thánh lễ.

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Không gian lắp đặt màn hình LED tập trung đông đúc bà con Công giáo về dự và theo dõi Thánh lễ.

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Quang cảnh Trung tâm hành hương Tắc Sậy ngày chính lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Thánh lễ có sự tham dự của hàng chục nghìn người từ nhiều tỉnh, thành về Trung tâm hành hương Tắc Sậy.

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https://vietnamnet.vn/linh-thieng-thanh-le-tuyen-phong-chan-phuoc-lan-dau-dien-ra-tai-viet-nam-2531698.html

Theo Tào Đạt/VietNamnet

phong chân phước Cà Mau chân phước Trương Bửu Diệp

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