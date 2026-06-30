Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra thế nào?

Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra khoảng 2 giờ ngày 2/7. Thánh lễ là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử gần 500 năm Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Linh mục Giuse Võ Văn Hoài, Chánh sở Họ đạo Tắc Sậy cho biết, nghi thức tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp bắt đầu lúc 8h ngày 2/7 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau.

Trước đó, đoàn đồng tế gồm Đức Hồng y và các giám mục sẽ rước đến lễ đài đặt tại khu đất đối diện Nhà thờ Tắc Sậy.

Theo linh mục Giuse Võ Văn Hoài, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng của Vatican, được Đức Giáo hoàng cử làm đặc phái viên chủ trì thánh lễ, sẽ công bố tông sắc tuyên phong Chân phước.

Sau nghi thức tuyên phong, thánh lễ trọng thể sẽ diễn ra khoảng 2 giờ, kết thúc bằng lời cảm ơn của Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ.

Linh mục Giuse Võ Văn Hoài thông tin thêm: Ngày 1/7, Trung tâm Hành hương Tắc Sậy sẽ tổ chức 4 thánh lễ vào ban ngày, đồng thời buổi tối sẽ diễn ra các nghi thức diễn nguyện, cầu nguyện Taizé, chuỗi mân côi, cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Theo linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Chánh xứ Chánh tòa, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, lễ tuyên phong Chân phước đầu tiên tổ chức ở Việt Nam là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử gần 500 năm Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên và cũng trường hợp duy nhất đến thời điểm này, Tòa Thánh Vatican cho phép tổ chức lễ tuyên phong Chân phước tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau ước tính, lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp có thể đón 70.000 lượt người về dự.

Toàn cảnh Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Ảnh: Tào Đạt

Từ vị mục tử của người nghèo đến Chân phước của Giáo hội hoàn vũ

Linh mục Trương Bửu Diệp sinh ngày 1/1/1897 tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc An Giang. Ông trải qua 27 năm tu học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng và Đại chủng viện Nam Vang trước khi được truyền chức linh mục vào năm 1924.

Năm 1930, Cha Diệp về quản xứ Tắc Sậy thuộc Giáo phận Cần Thơ. Cha Diệp hiện lên như một mục tử sống giản dị, gần gũi và dành nhiều sự quan tâm cho người nghèo.

Tháng 3/1946, giữa bối cảnh chiến sự, ông bị sát hại khi đứng ra bảo vệ giáo dân. Nhà thờ Tắc Sậy - nơi cải táng thi hài Cha Diệp - đã trở thành điểm hành hương quen thuộc của hàng nghìn tín hữu trong và ngoài nước.

Linh mục Cao Gia An, S.J., PGS.TS chú giải Kinh Thánh, Đại học Giáo hoàng Gregoriana (Roma) cho biết, việc tuyên phong Chân phước là sự nhìn nhận của Giáo hội đối với một con người đã sống yêu thương và trung thành với đức tin, đến mức cuộc đời trở thành chứng tá sống động cho sự hiện diện của Thiên Chúa.

Với người ngoài Công giáo, có thể hiểu đó là sự xác nhận rằng người được tuyên phong đã sống một cuộc đời mẫu mực và hiến dâng cho người khác đến tận cùng.

Một người hành hương cầu nguyện trước tượng linh mục Trương Bửu Diệp. Ảnh: Tào Đạt

Hành trình bền bỉ chứng minh "hương thơm công đức"

Trao đổi với báo chí, Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài - Chánh xứ Chánh tòa, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức cho biết, tiến trình xin tuyên phong Chân phước cho Linh mục Trương Bửu Diệp là một quá trình bền bỉ nhằm chứng minh "hương thơm công đức", tức là sự nổi tiếng về đời sống thánh thiện và lòng sùng kính của người dân dành cho ngài.

Ngày 15/8/2011, Giáo phận Cần Thơ khởi sự tiến trình lập hồ sơ tuyên phong Chân phước đối với linh mục Trương Bửu Diệp.

Khoảng 10 thành viên được huy động vào Ban Phong thánh, gồm cáo thỉnh viên, ủy ban lịch sử, nhóm lục sự và hai chuyên viên giáo luật từ Canada hỗ trợ. Việc tìm kiếm tư liệu gặp nhiều trở ngại bởi chiến tranh khiến không ít giấy tờ, hồ sơ và ghi chép bị thất lạc.

Trong suốt 6 năm, ủy ban lịch sử đi qua nhiều địa điểm trong và ngoài nước: Từ Cồn Phước (An Giang) - nơi Linh mục Trương Bửu Diệp sinh ra đến Nam Vang (Campuchia) - nơi tu học, rồi giáo xứ Hố Trư, Tắc Sậy - nơi ông mục vụ.

Nhóm nghiên cứu cũng tra cứu văn khố của Hội Thừa sai Paris tại Pháp nhằm tìm lại những dấu vết lưu trữ còn sót lại. Đồng thời, việc xác minh nhân chứng được thực hiện chặt chẽ.

Ban Phong thánh phỏng vấn 23 người, gồm giáo dân và người ngoài đạo; trong đó có 13 người chứng kiến trực tiếp và 10 người thuật lại từ nhân chứng gốc. Tất cả đều phải tuyên thệ về tính trung thực trước khi cung cấp lời khai. Từ toàn bộ tư liệu và lời chứng, giáo phận tiến hành đối chiếu, kiểm chứng nhiều lớp.

Ngày 21/1/2017, giai đoạn điều tra cấp giáo phận kết thúc. Hồ sơ dày hàng chục nghìn trang được chuyển sang Vatican. 7 năm sau, sắc lệnh công nhận sự tử đạo chính thức được ban hành.

Ngày 25/11/2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho phép ban hành sắc lệnh công nhận sự tử vì đạo của linh mục Trương Bửu Diệp, mở đường cho việc tuyên phong Chân phước.