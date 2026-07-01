Đặc sứ của Giáo hoàng đến Việt Nam chủ sự lễ tuyên phong Chân phước

Trong chuyến thăm từ 30/6 đến 4/7 tại Việt Nam, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle sẽ chủ sự lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp tại Giáo phận Cần Thơ.

Chiều 30/6, Đức Hồng y từ Vatican đã đến Hà Nội. Đón tiếp ngài có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam; Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN); Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch HĐGMVN; đại diện Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Đức Hồng y Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng tới Việt Nam. Ảnh: Tổng Giáo phận Hà Nội.

Trong Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp, Đức Hồng y Tagle không chỉ hiện diện với tư cách là Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng. Ngài còn được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm làm Đặc sứ của Đức Thánh Cha cho sự kiện này.

Theo lịch trình, lúc 8h ngày 2/7, Đức Hồng y Tagle sẽ thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, Giáo phận Cần Thơ.

Linh mục Trương Bửu Diệp là vị Chân phước đầu tiên của Giáo hội Việt Nam được tuyên phong ngay tại quê hương. Dự kiến có hơn 70.000 tín hữu và khách hành hương tham dự, cùng đông đảo các giám mục, linh mục, tu sĩ trong và ngoài nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đức Hồng y Tagle sẽ gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam, chào thăm chính quyền tỉnh Cà Mau, thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo và chào thăm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski. Vào ngày 3/7, Đức Hồng y sẽ chủ sự Thánh lễ kính Thánh Tô-ma Tông đồ tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.

Đức Hồng y Tagle là người đứng đầu Phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng. Năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, cơ quan trước đây thường được gọi là Bộ Truyền giáo.

Chuyến thăm của Đức Hồng y Tagle tại Việt Nam kéo dài 6 ngày (từ 30/6 đến 4/7) theo lịch trình có nhiều hoạt động. Ảnh: Tổng Giáo phận Hà Nội.

Năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành tông hiến Praedicate Evangelium nhằm cải tổ cơ cấu giáo triều Rome.

Theo đó, Hội đồng Tòa Thánh Cổ võ Tái Loan báo Tin Mừng và Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc hợp nhất thành Bộ Loan báo Tin Mừng, được điều hành trực tiếp bởi Đức Giáo Hoàng. Bộ này được tổ chức thành hai Phân bộ, mỗi Phân bộ được điều hành bởi một Tổng trưởng.

Với việc ban hành tông hiến, Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng công bố việc bổ nhiệm Đức Hồng y Tagle đứng đầu Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng.

(Theo Tổng Giáo phận Hà Nội)