'Bức tranh đoàn kết' dân tộc, tôn giáo trong lễ tuyên phong Chân phước ở Tắc Sậy

Theo linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là bức tranh đẹp về sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Ngày 2/7, tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau), Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ cử hành thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Chánh xứ Chánh tòa, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ đã trao đổi với VietNamNet về ý nghĩa của sự kiện.

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài - Chánh xứ Chánh tòa, Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ. Ảnh: Tào Đạt.

- Phóng viên: Thưa Cha, việc Tòa Thánh quyết định tổ chức Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cũng là lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành tại Việt Nam, có ý nghĩa như thế nào đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và Giáo phận Cần Thơ nói riêng?

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài: Đây là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam. Từ trước đến nay, chưa từng có một nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành ngay trên quê hương Việt Nam.

Việc Tòa Thánh chọn Tắc Sậy - nơi Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã sống, mục vụ và hiến dâng mạng sống cho đoàn chiên - mang nhiều tầng ý nghĩa.

Trước hết, đó là sự ghi nhận và tôn vinh ngay trên mảnh đất chứng kiến ngài đã sống và chết cho đoàn chiên. Người dân địa phương, những người còn lưu giữ ký ức về Cha Diệp qua nhiều thế hệ, sẽ có cơ hội trực tiếp tham dự.

Sâu xa hơn, sự hy sinh của Cha Diệp không chỉ là ký ức của riêng Giáo phận Cần Thơ, mà đã trở thành một biến cố mang ý nghĩa tinh thần đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp rửa tội cho bà con dự tòng. Ảnh: Giáo phận Cần Thơ.

Đó là câu chuyện về niềm hy vọng. Niềm hy vọng được nuôi dưỡng từ những hạt giống Tin mừng đã bén rễ trên đất Việt Nam; được tưới bằng máu của các vị anh hùng tử đạo, cụ thể là của Cha Diệp.

Cha Diệp đã chọn ở lại với giáo dân, chấp nhận hy sinh vì đoàn chiên và chính lựa chọn ấy làm nên sức sống lâu dài của ngài trong lòng cộng đồng, gieo niềm hy vọng không chỉ cho người Công giáo Việt Nam, mà còn cho dân tộc Việt Nam.

Tôi nghĩ rằng, giá trị ấy không chỉ dành riêng cho người Công giáo. Trong đời sống văn hóa Việt Nam, những giá trị như đạo hiếu, tình yêu thương, sự hy sinh vì cộng đồng luôn được trân trọng. Vì thế, Cha Diệp trở thành hình tượng mà nhiều người tìm thấy sự đồng cảm, bất kể có cùng tôn giáo hay không.

Đối với Giáo phận Cần Thơ, đây vừa là niềm vui lớn, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp bước con đường mà Cha Diệp đã đi. Đó là sống vì cộng đồng, đối thoại, hòa hợp, yêu thương không phân biệt và quan tâm nhiều hơn tới mọi người, nhất là những người nghèo khó.

- Thánh lễ tuyên phong Chân phước dự kiến thu hút hơn 70.000 tín hữu và du khách hành hương từ nhiều nơi. Cha kỳ vọng Thánh lễ tuyên phong lần này sẽ góp phần lan tỏa những thông điệp gì về tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, sống tốt đời đẹp đạo và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới?

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài: Còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Thánh lễ tuyên phong Chân phước, nhưng thực sự trong quá trình chuẩn bị cũng đã là những dấu ấn rất đặc biệt.

Cha Diệp là điểm hội tụ tất cả những quan điểm, cách nhìn của nhiều con người khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở sự yêu mến dành cho ngài.

Tất cả mọi người hướng về Tắc Sậy bây giờ, đều trong tâm tình muốn lan tỏa những giá trị cao đẹp từ chính cuộc đời và cái chết của ngài. Những giá trị rất cụ thể mà ngài để lại là sự chính trực, tinh thần bảo vệ người nghèo, tình yêu thương không loại trừ và sự sẵn sàng hy sinh cho người khác.

Trong hành trình chuẩn bị cho đại lễ, không chỉ cộng đồng Công giáo đồng hành mà còn có sự hỗ trợ rất tích cực từ nhiều tầng lớp xã hội, từ người dân đến chính quyền các cấp.

Khi hàng chục nghìn người cùng quy tụ về Tắc Sậy - không chỉ từ các vùng miền trong nước mà còn từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau - tôi tin rằng chúng ta sẽ nhìn thấy "một bức tranh tuyệt đẹp với nhiều sắc màu" về sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

"Bức tranh" đó không chỉ phản ánh đời sống của người Công giáo, mà còn phản ánh diện mạo của xã hội Việt Nam hôm nay, một xã hội hòa hợp, rộng mở và nhiệt thành tiếp đón mọi người.

Người dân hành hương về nơi an nghỉ của Cha Diệp tại Nhà thờ Tắc Sậy trước ngày diễn ra thánh lễ. Ảnh: Tào Đạt

- Trong tiến trình phát triển của Việt Nam, vấn đề tự do tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Từ sự kiện lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Cha nhìn nhận thế nào về vấn đề tự do tôn giáo tại nước ta?

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài: Tôi nghĩ chủ trương của Việt Nam rất đúng đắn. Thánh lễ này, như chúng ta đã nói, là một dấu ấn đặc biệt.

Trong suốt quá trình chuẩn bị cho Thánh lễ, chúng tôi ghi nhận sự đồng hành rất tích cực của các cấp chính quyền, từ Trung ương đến địa phương. Không chỉ hỗ trợ về công tác tổ chức, nhiều cuộc họp đã diễn ra để lắng nghe, trao đổi và cùng tìm giải pháp giúp sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn và thuận lợi nhất.

Nhà Thờ Tắc Sậy (Cà Mau), nơi diễn ra lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào ngày 2/7 tới đây. Ảnh: Tào Đạt

Điều đó phản ánh tinh thần tôn trọng, đồng hành và tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra ổn định, đóng góp vào đời sống chung của xã hội.

Quá trình chuẩn bị cho Thánh lễ minh chứng cho lát cắt rất sinh động về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Cha!

Linh mục Trương Bửu Diệp đã sống một cuộc đời mẫu mực và hiến dâng Theo linh mục Giuse Võ Văn Hoài - Chánh sở Họ Tắc Sậy, thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Linh mục Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra ngày 2/7, tại Nhà Thờ Tắc Sậy (Cà Mau), do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo Tin mừng chủ trì theo ủy nhiệm của Tòa thánh. Sự kiện được xem là dấu mốc đặc biệt của đời sống Công giáo trong nước, bởi đây là lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức tại Việt Nam. Linh mục Cao Gia An, S.J., PGS.TS chú giải Kinh Thánh, Đại học Giáo hoàng Gregoriana (Roma) cho biết, việc tuyên phong Chân phước là sự nhìn nhận của Giáo hội đối với một con người đã sống yêu thương và trung thành với đức tin, đến mức cuộc đời trở thành chứng tá sống động cho sự hiện diện của Thiên Chúa.