Liên tiếp xảy ra va chạm chết người và cháy ôtô ở Đồng Tháp

Sáng 24/11, tại tỉnh Đồng Tháp xảy ra hai sự cố giao thông nghiêm trọng, gồm một vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và một vụ cháy ôtô khách trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 2h sáng ngày 24-11, tại km 01+900 thuộc tuyến tránh Cai Lậy (thuộc phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ông Trần Văn Tỷ (sinh 1962, ngụ phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe gắn máy lưu thông hướng Trung Lương - Mỹ Thuận với một phương tiện khác (chưa rõ danh tính) lưu thông từ con hẻm ra tuyến tránh Cai Lậy.

Hiện trường vụ va chạm giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, người điều khiển phương tiện này rời khỏi hiện trường. Ông Trần Văn Tỷ bị rơi xuống mặt đường, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân đã tử vong sau vụ va chạm giao thông.

Sáng nay, các cơ quan chức năng Tiền Giang và công an phường Nhị Quý tiếp tục điều tra, làm rõ sự cố giao thông nghiêm trọng trên.

Chỉ hơn 40 phút sau, lúc 02h42 ngày 24/11, tại km 37+600 cao tốc TP.HCM - Trung Lương, một ôtô khách biển số 94B-004.68 do tài xế Nguyễn Trần A Mi (SN 1987, Cà Mau) điều khiển theo hướng Đồng Tháp - TP.HCM bất ngờ bốc cháy từ phía sau.

Sự cố xe cháy gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng.

Ngọn lửa lan nhanh, lực lượng CSGT Đội cao tốc 07 có mặt hỗ trợ chữa cháy nhưng không thể khống chế kịp thời. Xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông khu vực bị ùn ứ cục bộ. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ xe bị cháy trên đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh.