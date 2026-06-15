Lịch trình kín đặc của ông Trump tuổi 80

Ở tuổi 80, ông Trump luôn thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo đầy năng lượng, nhưng tuổi tác khiến mọi lịch trình và biểu hiện sức khỏe của ông luôn bị dư luận Mỹ theo dõi sát sao.

Ở tuổi 80, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì một hình ảnh mà ông luôn muốn công chúng nhìn thấy: một nhà lãnh đạo tràn đầy năng lượng, làm việc không ngừng nghỉ và sẵn sàng đối mặt với những áp lực khắc nghiệt nhất của chính trường.

Ông thức khuya gọi điện cho các luật sư, nghị sĩ và lãnh đạo nước ngoài, dành hàng giờ để trao đổi về những vấn đề lớn như xung đột ở Trung Đông, các cuộc đàm phán quốc tế, nhưng cũng có thể quan tâm đến những chi tiết rất đời thường như việc thay thế một cái cây trong khuôn viên Nhà Trắng. Trên mạng xã hội Truth Social, tài khoản của ông có những đêm đăng tới 150 bài viết.

Khi bước vào Phòng Bầu dục, một ngày làm việc của ông Trump thường diễn ra theo cách khó dự đoán. Các cuộc gặp chính thức và không chính thức nối tiếp nhau, các trợ lý, cố vấn và khách mời liên tục ra vào, trong khi ông vẫn là trung tâm của mọi quyết định.

Nhân dịp sinh nhật, ông Trump tiếp tục phát đi thông điệp về sự dẻo dai của mình. Ông cho lắp đặt một võ đài võ thuật tổng hợp (MMA) cỡ lớn trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng để kỷ niệm sự kiện này. Sau khi theo dõi trận đấu, ông dự kiến rời Washington ngay trong đêm để vượt Đại Tây Dương tới Pháp tham dự một hội nghị ngoại giao.

Lịch trình dày đặc này dường như được xây dựng nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng: tuổi tác không làm giảm khả năng làm việc của ông khi bước vào thập niên thứ chín của cuộc đời.

Tuy nhiên, cũng chính tuổi tác đã trở thành một trong những chủ đề gây tranh luận nhiều nhất xung quanh nhiệm kỳ của ông Trump. Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos hồi tháng 2 cho thấy gần 60% người Mỹ tin rằng ông ngày càng trở nên thất thường.

Ông Trump trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào ngày 4 tháng 6. Các nhân viên của ông cho biết ông thường lắng nghe với đôi mắt nhắm lại.

Nghi vấn về sức khỏe

Trong những tháng gần đây, một số lần xuất hiện công khai của ông Trump đã làm bùng lên các cuộc tranh luận về tình trạng thể chất và tinh thần của ông.

Tại một trận đấu của đội bóng rổ New York Knicks ở sân Madison Square Garden, ông Trump bị nhiều người cho là đã ngủ gật. Sự việc thu hút sự chú ý lớn tới mức ông James Dolan, chủ sở hữu đội bóng và là đồng minh của ông Trump, phải công khai lên tiếng khẳng định rằng tổng thống “hoàn toàn tỉnh táo”.

Trong một sự kiện kéo dài khoảng một giờ tại Phòng Bầu dục ngày 4/6, ông Trump cũng được ghi nhận có lúc nghiêng người trên ghế và nhắm mắt trong vài giây khi Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) Lee Zeldin phát biểu về ngành than.

Đầu tháng 6, khi lịch trình công khai của ông không có bất kỳ sự kiện nào trong gần một tuần ngay sau đợt kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, nhiều suy đoán về tình trạng sức khỏe của ông tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ba ngày sau cuộc kiểm tra, bác sĩ riêng Sean P. Barbabella khẳng định ông Trump vẫn duy trì “tình trạng sức khỏe tuyệt vời”, với chức năng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất tổng thể rất tốt.

Đối với ông Trump và đội ngũ cố vấn, những suy đoán dựa trên hình ảnh công khai không phản ánh đầy đủ thực tế. Nhà Trắng nhiều lần phản bác các đánh giá cho rằng tổng thống đang có dấu hiệu suy giảm do tuổi tác.

Vết băng bó trên bàn tay trái của ông Trump trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm 11/6 được Nhà Trắng lý giải là do bắt tay thường xuyên.

Bảo vệ hình ảnh một tổng thống đầy năng lượng

Các quan chức Nhà Trắng cho biết những hình ảnh ông Trump cúi người hoặc khom lưng tại bàn làm việc đơn giản là vì ông đang cố lắng nghe người khác rõ hơn. Những lần ông nhắm mắt trong các sự kiện công khai, theo họ, là lúc ông tập trung lắng nghe chứ không phải ngủ gật.

Những vết bầm và băng quấn thường xuất hiện trên bàn tay ông cũng được giải thích là hậu quả của việc bắt tay quá nhiều trong các hoạt động thường ngày. Một số hình ảnh gây tranh cãi khác, theo Nhà Trắng, xuất phát từ góc quay không thuận lợi hoặc những đoạn video được cắt ghép có chọn lọc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định các bác sĩ Nhà Trắng đã nhiều lần xác nhận ông Trump có sức khỏe tốt và hoàn toàn đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ của tổng thống.

Theo bà Leavitt, bản thân ông Trump cũng chứng minh điều đó mỗi ngày thông qua lịch trình làm việc dày đặc và việc thường xuyên trả lời các câu hỏi từ báo giới.

Tuy vậy, cũng như mọi tổng thống Mỹ khác, ông Trump chỉ công khai những thông tin y tế mà ông muốn công chúng biết. Theo thông lệ, các tổng thống Mỹ không có nghĩa vụ pháp lý phải công bố toàn bộ hồ sơ sức khỏe cá nhân.

Cuộc tranh luận về tuổi tác của ông Trump cũng phản ánh một vấn đề lớn hơn trong nền chính trị Mỹ. Ngày càng nhiều nhà lãnh đạo cao tuổi tiếp tục nắm giữ những vị trí quyền lực. Nếu hoàn thành nhiệm kỳ ở tuổi 82, ông Trump sẽ trở thành vị tổng thống cao tuổi nhất từng tại nhiệm trong lịch sử Mỹ.

Ông Trump trrong một cuộc gọi với Tổng thống Gustavo Petro của Colombia trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1.

Một phong cách khác biệt

Không giống như một số tổng thống trước đây tìm cách hạn chế để công chúng chứng kiến những dấu hiệu tuổi tác, ông Trump dường như chấp nhận để máy quay ghi lại những khoảnh khắc như bàn tay băng bó, mắt cá chân sưng hoặc việc ông di chuyển cẩn trọng khi bước lên cầu thang dẫn vào chuyên cơ Không lực Một.

Ông vẫn thường xuyên xuất hiện trước báo chí, trả lời các câu hỏi kéo dài và nhiều khi chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác. Trong một cuộc gặp với những người ủng hộ tại bang Wisconsin, khi đang nói về kinh tế, chiến sự ở Iran và thị trường chứng khoán, ông bất ngờ đề cập đến tuổi tác của bản thân.

“Tôi lớn tuổi hơn một vài người trong số các bạn, nhưng tôi không cảm thấy mình già. Tôi cảm thấy giống như 50 năm trước”, ông nói.

Theo nhà sử học chuyên nghiên cứu các đời tổng thống Julian E. Zelizer, chính phong cách giao tiếp và cách hành xử khác thường của ông Trump khiến việc phân biệt đâu là biểu hiện của tuổi tác và đâu là đặc điểm vốn có của ông trở nên khó khăn.

“Ông ấy quá phi truyền thống trong cách hành xử và phát biểu với tư cách một tổng thống. Điều đó khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn khi những khoảnh khắc như vậy xuất hiện”, ông nhận định.

Theo những người hiểu rõ lịch trình của ông Trump, tổng thống thường chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng mỗi đêm. Các bài đăng trên Truth Social vào đêm khuya có thể được thực hiện bởi chính ông hoặc trợ lý Natalie Harp với sự chấp thuận của ông.

Ông Trump rời Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed tháng trước sau lần khám sức khỏe gần đây nhất.

Tài liệu lịch trình dài 15 trang do Nhà Trắng cung cấp cho New York Times cho thấy nhiều hoạt động của ông không xuất hiện trong lịch trình chính thức.

Chỉ riêng ngày 27/5, một ngày sau cuộc kiểm tra sức khỏe, ông Trump đã thực hiện tám cuộc gọi điện thoại trước khi tham dự cuộc họp chuẩn bị cho phiên họp nội các. Buổi chiều, ông tiếp tục tham gia nhiều cuộc họp, trong đó có một cuộc thảo luận kéo dài gần hai giờ về dự án xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.

Ngày 28/5, ông có 11 cuộc gọi và tám cuộc họp, rời Phòng Bầu dục vào lúc 23h35. Trong khoảng thời gian từ ngày 27/5 đến 10/6, tài khoản Truth Social của ông đăng tổng cộng 387 bài viết, trung bình 27 bài mỗi ngày.

Những người thường xuyên tiếp xúc với ông Trump gần đây cho biết họ không nhận thấy sự suy giảm đáng kể về khả năng nhận thức. Một số người thừa nhận ông đôi lúc quên tên người khác hoặc có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, nhưng cho rằng điều đó chủ yếu xuất phát từ thói quen thức khuya và cường độ làm việc cao.

Dù các trợ lý và đồng minh bảo vệ mạnh mẽ hình ảnh của ông Trump, các câu hỏi về sức khỏe của vị tổng thống cao tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Báo cáo y tế mới nhất cho biết ông Trump được một nhóm 22 chuyên gia đánh giá sức khỏe, bao gồm các kiểm tra về tim mạch sau khi ông từng được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính. Ông hiện sử dụng thuốc để kiểm soát cholesterol LDL.

Một số chuyên gia tim mạch đánh giá tích cực việc ông duy trì mức cholesterol và huyết áp khỏe mạnh. Tuy nhiên, họ đặt câu hỏi về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để kết luận rằng “tuổi tim mạch” của ông trẻ hơn 14 tuổi so với tuổi thật.

Bản thân ông Trump nhiều lần chỉ trích những nhà báo đặt câu hỏi về sức khỏe của mình, nhưng cũng khẳng định việc kiểm tra y tế thường xuyên là cần thiết đối với một người giữ cương vị tổng thống.

“Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi một tổng thống lý tưởng phải có sức khỏe tốt và khả năng nhận thức tốt”, ông nói.