Lịch sử sang trang với Newcastle

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Wembley rạng sáng 17/3 không chỉ là một khoảnh khắc vinh quang mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh. Nhưng với Newcastle, đây không phải là điểm dừng, mà là khởi đầu của một hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Lần gần nhất Newcastle United bước lên bục vinh quang là vào năm 1969, khi họ giành chức vô địch Inter-Cities Fairs Cup (tiền thân của UEFA Europa League ngày nay). Đó là thời điểm ca khúc "Get Back" của The Beatles vẫn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, Apollo 11 chưa đặt chân lên mặt trăng, và Internet vẫn còn là một ý tưởng xa vời.

Suốt hơn nửa thế kỷ, Newcastle trải qua nhiều thăng trầm. Họ từng sở hữu những huyền thoại như Alan Shearer nhưng vẫn không thể giành danh hiệu lớn nào. Trong khi những đội bóng khác liên tục nâng cúp, người hâm mộ Newcastle vẫn phải sống trong niềm hy vọng mong manh rằng một ngày đội bóng con cưng sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim.

Đó là lý do tại sao chức vô địch Carabao Cup lần này mang ý nghĩa vượt xa một danh hiệu đơn thuần. Nó đánh dấu sự trở lại của Newcastle như một thế lực thực sự trong bóng đá Anh.

Bước ngoặt lớn nhất của Newcastle đến vào năm 2021, khi Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) hoàn tất thương vụ mua lại đội bóng với tham vọng đưa Newcastle lên đỉnh cao châu Âu. Với nguồn tài chính dồi dào, Newcastle ngay lập tức được tăng cường lực lượng bằng những bản hợp đồng chất lượng.

Trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên dưới thời PIF, Bruno Guimarães, Dan Burn, Kieran Trippier và Joe Willock cập bến St. James' Park. Những cầu thủ này không chỉ giúp đội bóng trụ hạng thành công mà còn trở thành những nhân tố chủ chốt trong chiến thắng tại Carabao Cup.

Nhưng tiền bạc không phải yếu tố duy nhất làm nên thành công. Sự xuất hiện của Eddie Howe trên băng ghế huấn luyện mang đến luồng sinh khí mới cho đội bóng. Không phải một cái tên hào nhoáng như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp, nhưng Eddie Howe là một chiến lược gia tài ba với tư duy bóng đá hiện đại. Dưới bàn tay của ông, Newcastle dần xây dựng lối chơi chắc chắn, khoa học và đầy tính kỷ luật.

"Hy vọng rằng một danh hiệu sẽ mở đường cho nhiều danh hiệu khác", Howe chia sẻ. "Không có gì là chắc chắn, nhưng chiến thắng này cho thấy chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi muốn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất và duy trì sự ổn định lâu dài".

Nếu nhìn vào hành trình phát triển của Newcastle hiện tại, không khó để liên tưởng đến Man City dưới triều đại Abu Dhabi United Group năm 2008. Khi đó, Man City cũng là một đội bóng có lịch sử nhưng thiếu danh hiệu. Sự đầu tư hợp lý và kế hoạch phát triển dài hạn giúp họ trở thành một thế lực thống trị Premier League.

Newcastle đang đi trên con đường tương tự. Họ quay trở lại đấu trường Champions League, giành được danh hiệu đầu tiên và đang từng bước xây dựng một đế chế. Với những cái tên như Bruno Guimarães, Alexander Isak, Kieran Trippier, đội bóng này có đủ nền tảng để tiếp tục vươn xa.

Man City phải mất gần một thập kỷ để chuyển mình từ đội bóng tầm trung trở thành nhà vô địch châu Âu. Newcastle có thể rút ra bài học từ đó và đẩy nhanh quá trình này.

Chiến thắng tại Carabao Cup là bước đầu tiên, nhưng Newcastle không thể dừng lại ở đó. Trước mắt họ là những thử thách lớn hơn, và Eddie Howe sẽ phải tính toán kỹ lưỡng giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

Hiện tại, Newcastle chỉ kém Manchester City 1 điểm và vẫn có cơ hội giành vé dự Champions League. Nếu không thể, họ cần ít nhất một suất dự Europa League để duy trì sức hút với các ngôi sao và đảm bảo nguồn thu tài chính.

Không có cúp châu Âu, Newcastle có thể buộc phải bán đi một ngôi sao như Isak để cân bằng ngân sách. Đây là điều họ cần phải tránh bằng mọi giá.

Một đội bóng muốn vươn tới đỉnh cao không chỉ cần mua sắm thông minh mà còn phải giữ chân được những nhân tố quan trọng. Alexander Isak đang là một trong những tiền đạo hay nhất Premier League, Bruno Guimarães cũng là một trong những tiền vệ xuất sắc giải đấu. Việc giữ chân họ sẽ là ưu tiên hàng đầu của Newcastle trong thời gian tới.

Mùa trước, Newcastle gặp khó khăn về chiều sâu đội hình khi dự Champions League. Tuy nhiên, chức vô địch Carabao Cup lần này cho thấy họ tiến bộ, khi giành chiến thắng mà không cần đến Anthony Gordon hay Lewis Hall. Để tiếp tục phát triển, Newcastle cần bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng, đặc biệt là ở tuyến giữa và hàng công.

Chức vô địch Carabao Cup có thể chỉ là khởi đầu. Với hướng đi đúng đắn, Newcastle hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu lớn hơn, bao gồm cả Premier League - danh hiệu mà họ chưa giành được kể từ mùa giải 1926/27.

Dưới sự dẫn dắt của Eddie Howe, cùng với nguồn tài chính mạnh mẽ từ PIF, Newcastle United chính thức trở lại đường đua. Họ không còn là đội bóng chỉ gây khó khăn cho các ông lớn mà từng bước trở thành một thế lực thực sự.

Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với chức vô địch Carabao Cup làm bệ phóng, Newcastle sẵn sàng viết tiếp những chương hào hùng mới cho lịch sử CLB. Và biết đâu, trong tương lai không xa, "Chích chòe" sẽ lại khiến cả thế giới bóng đá phải ngước nhìn.

