Lịch sử huy hoàng của nghề chế tác bạc ở Trung Quốc

  • Thứ bảy, 21/3/2026 10:00 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Từ đời nhà Đường, hoạt động chế tác bạc đã rất phồn thịnh. Trải qua hàng nghìn năm, trang sức bằng bạc vẫn được yêu thích nhờ sự tỉ mỉ và tâm huyết của người thợ thủ công.

Che tac bac anh 1

Người thợ chế tác bạc cần sự tỉ mỉ và tinh tế như một nghệ nhân. Ảnh minh họa: DT&PT.

Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, trang sức bạc có vị trí rất quan trọng, màu sắc trắng mang đến cảm giác mềm mại nữ tính, phù hợp khí chất của phụ nữ Trung Quốc. Người Trung Quốc dùng trang sức bạc chính là một cách theo đuổi “trào lưu và thời trang”.

Tìm người thợ bạc làm một món đồ trang sức, đeo từ những năm tháng xuân xanh đến khi mái đầu bạc phơ, cuối cùng để lại cho con cái mình. Trang sức bạc có lẽ là đồ vật có thể thể hiện rõ nhất tâm huyết của người thợ.

Hoạt động chế tác trang sức bạc phát triển phồn thịnh vào thời Đường. Đến thời Tống Nguyên, nó dần bị thương phẩm hóa, từ hoàng thất quý tộc cho đến bình dân bách tính, ai ai cũng có thể đeo.

Vào thời nhà Minh, chính phủ bắt đầu thiết lập tổng cục đúc bạc, còn phường hội chế tác trang sức bạc dân gian thì mọc lên như nấm, trang sức bạc đã mở ra một thời đại đầy sắc màu. Nhờ có sức tưởng tượng của người thợ, trang sức bạc có thiết kế rất mới mẻ, độc đáo.

Đồ vật có linh khí, trăm thợ khiêm tốn. Điểm khác biệt lớn giữa trang sức bằng bạc của Trung Quốc và trang sức bằng bạc của các quốc gia phương Tây chính là ở Trung Quốc, chúng được chế tác hoàn toàn thủ công. Các phường hội thủ công đa phần đều hoạt động theo phương thức cha truyền con nối.

Thợ bạc khi xưa để được làm việc cần có người đảm bảo, bắt đầu từ việc học cách đúc đồ dùng bằng bạc, học điêu khắc, cho dù nhàm chán, vô vị, vẫn phải cần mẫn hạ từng nhát búa, tích lũy kinh nghiệm nhiều năm mới có thể thành tài. So với các ngành nghề khác thì rèn giũa tay nghề và sự thành tín của bản thân khiến danh tiếng của thợ bạc vang xa.

Sự lắng đọng văn hóa nhiều năm và văn hóa thủ công nghiêm túc khiến sản phẩm trang sức bạc của Trung Quốc trở nên tinh xảo tuyệt đẹp, có thể sải bước lớn tiến ra thế giới.

Trang sức bạc thường thấy là vòng đeo tay với các kiểu dáng đa dạng. Tay nghề khéo léo, thiết kế phong phú của người thợ... đã khiến chiếc vòng tay bình thường càng giàu ngụ ý hơn, khiến nó càng trở nên độc đáo hơn giữa vô số sản phẩm trang sức.

Thiết kế tài tình của thợ bạc, được thể hiện một cách tinh tế ở những chi tiết nhỏ trên vòng đeo tay. Chiếc vòng khiến người ta khó lòng tháo xuống thường có các đặc điểm như hàm lượng bạc cao, chất lượng tốt, kỹ thuật tinh xảo.

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về vật chất của người dân ngày càng tăng cao, những sản phẩm nghệ thuật có linh khí ngày càng tản phát ra sức hấp dẫn độc đáo, mỹ cảm trải qua sự lắng đọng của tháng năm, hoặc phóng khoáng, hoặc kín đáo. Những điều này là đặc trưng mà các sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền công nghiệp hiện tại không thể có.

Vậy thì đâu mới là “tâm huyết nghệ nhân” đích thực?

“Riêng có tâm huyết nghệ nhân” chính là sự theo đuổi chất lượng hoàn mỹ của người nghệ nhân, nhưng nó còn bao hàm cả sự bền lòng và chuyên tâm. Bởi dù thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào, những người nghệ nhân đều chuyên chú và kiên trì với việc mình đang làm. Khiêm tốn và tự kiểm điểm bản thân là điều cần thiết, đối với công việc, mọi người phải thực sự cầu thị, biết tiếp nhận ý kiến của người khác.

Phó Thủ Vĩnh/ Bách Việt Books & NXB Lao động

