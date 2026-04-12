Lịch sử được viết nên tại Anfield

Rạng sáng 12/4, Liverpool đánh bại Fulham 2-0 trên sân nhà ở vòng 32 Premier League.

Rio Ngumoha đi vào lịch sử.

Kết quả này không chỉ củng cố vị trí của "Lữ đoàn đỏ" trong top 5 Premier League mà còn chấm dứt chuỗi 3 trận đối đầu không thắng trước đại diện thành London.

Ngay từ những phút đầu, Liverpool đã tràn lên ép sân. Robertson suýt chút nữa đã có món quà chia tay sớm nếu cú dứt điểm của anh không bị Harry Wilson cản phá xuất sắc.

Sức ép nghẹt thở cuối cùng cũng cụ thể hóa thành bàn thắng ở cuối hiệp một. Tài năng trẻ Rio Ngumoha thực hiện pha xử lý kỹ thuật trong vùng cấm, trước khi vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ vào góc xa mở tỷ số. Ngumoha (17 tuổi, 225 ngày), trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Anfield, phá kỷ lục được nắm giữ bởi Raheem Sterling (17 tuổi, 317 ngày).

Chỉ ít phút sau, Mohamed Salah nhân đôi cách biệt bằng một tình huống dứt điểm đẳng cấp tương tự, khiến Fulham hoàn toàn choáng váng trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Fulham vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng của Marco Silva đã đưa được bóng vào lưới nhờ công của Sasa Lukic, nhưng trọng tài đã từ chối vì lỗi việt vị.

Liverpool sẵn sàng cho cuộc tái đấu PSG.

Sự xuất sắc của thủ thành Giorgi Mamardashvili cùng pha bọc lót quả cảm của Florian Wirtz ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Rodrigo Muniz đã bảo toàn mành lưới cho đội chủ nhà. Những nỗ lực muộn màng của Emile Smith Rowe hay Joachim Andersen đều không thể giúp Fulham tránh khỏi thất bại thứ 9 trên sân khách mùa này.

Chiến thắng 2-0 là bước chạy đà hoàn hảo cho thầy trò Arne Slot trước cuộc tái đấu sinh tử với PSG tại Champions League giữa tuần tới. Với phong độ ổn định của các trụ cột và sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ, Liverpool đang tự tin hướng tới việc hoàn thành các mục tiêu quan trọng khi mùa giải dần trôi về những vòng đấu cuối.

