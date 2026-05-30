Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sợi

Cuốn sách chứa đựng 13 câu chuyện khác nhau giúp minh họa ý nghĩa to lớn của các loại vải vóc xuyên suốt 30.000 năm lịch sử, từ thời tiền sử đến những nền văn minh ở Trung Đông và Ai Cập cổ đại. Lịch sử thế giới thể hiện qua những bộ long bào bằng lụa của các hoàng đế đến những loại vải đã thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp và cuối cùng đến những loại vải được tổng hợp trong phòng thí nghiệm, thứ cho phép con người đi xa hơn và nhanh hơn bao giờ hết.

Xuất bản

Lịch sử của vải vóc

  • Thứ bảy, 30/5/2026 07:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Người cổ đại đã tạo ra vải từ vỏ cây lanh. Suốt thời gian dài đằng đẵng, vải vóc đã không ngừng được cải tiến về chất liệu và cách sản xuất.

Vai anh 1

Từ thời cổ đại, người Ai Cập đã dệt vải lanh, đây được xem là loại vải khởi nguồn cho nền công nghiệp dệt. Ảnh minh họa: A.D.

Năm 2015, Google I/O, một trong những bộ phận nghiên cứu và phát triển bí mật của Google, thông báo rằng họ đang lên kế hoạch tạo ra một chiếc quần kết hợp máy tính.

Nó sẽ được làm bằng loại vải đặc biệt, có sẵn băng màu rộng và vô số kết cấu khác nhau, hoạt động như một màn hình cảm ứng, nhận biết được những cử chỉ đặc biệt và có khả năng điều khiển các thiết bị như điện thoại thông minh.

Hai năm sau, mặc dù chiếc quần không hoạt động được, thay vào đó Google I/O đã hợp tác với Levi Strauss để sản xuất một chiếc áo khoác denim, nhưng loại vải kia vẫn hoạt động đúng như những gì người ta kỳ vọng.

Bạn có thể chạm hoặc vuốt chiếc áo khoác với giá 350 USD này để phát hoặc dừng nhạc, tua qua bài cùng nhiều chức năng khác, và nó cũng sẽ thông báo cho bạn khi có tin nhắn đến.

Mặc dù các đánh giá sơ bộ cho thấy công nghệ còn khá hạn chế, suy cho cùng bạn chỉ có thể dùng nó để điều khiển chiếc điện thoại thông minh trong túi mình nhưng nhiều người khác vẫn xem loại vải thông minh này là công nghệ may mặc của tương lai.

Jacquard, cái tên được chọn cho dự án tương lai này, có nguồn gốc từ thế kỷ 19. Vào năm 1801, Joseph Marie Jacquard đã phát minh ra một loại máy dệt có khả năng sản xuất hàng loạt loại vải có hoa văn phức tạp, thứ mà trước kia cần rất nhiều kỹ năng, thời gian và chuyên môn để sản xuất.

“Máy dệt Jacquard” được điều khiển, hay lập trình, bằng thẻ đục lỗ xác định các hoa văn được dệt. Sau đó rất lâu, chính những tấm thẻ đục lỗ này đã mở đường cho một phát minh khác: Máy vi tính.

Một kỹ sư người Mỹ đã tái sử dụng hệ thống thẻ đục lỗ cho mục đích ghi nhớ dữ liệu điều tra dân số. Công ty của ông cuối cùng đã trở thành một phần của công ty Máy móc Kinh doanh Quốc tế, sau này được biết đến với tên IBM.

Máy dệt Jacquard là một trong những mối liên kết rõ ràng nhất giữa công nghệ và vải vóc, tuy nhiên các ví dụ còn có thể được tìm thấy trong một quá khứ xa xôi hơn nhiều. Những tấm vải do con người làm ra sớm nhất mà chúng ta biết được chế tạo từ vỏ cây lanh cách nay nhiều nghìn năm.

Việc biến đổi cây lanh, len, bông, tơ tằm, cây gai hoặc gai dầu thành sợi là một kỳ tích về công nghệ, đòi hỏi cả kỹ năng và các công cụ như con suốt và búp sợi. Hàng triệu công cụ này đã được khai quật từ các di chỉ khảo cổ xa xưa nhất trên thế giới.

Những loại sợi này sau đó có thể được dùng để tạo ra dây thừng, lưới; và khi được dệt trên khung cửi, được kết hoặc đan lại với nhau, chúng sẽ tạo ra vải vóc.

Những công nghệ này cho phép tổ tiên sơ khai của chúng ta thu thập thức ăn nhanh hơn, dễ dàng vận chuyển chúng qua những khoảng cách xa hơn và mạo hiểm hơn đến những vùng đất có khí hậu ít ôn hoà hơn để tìm kiếm môi trường sống mới.

Kassia St Clair/ Huy Hoàng & NXB Thanh niên

Vải Máy dệt Levi Strauss Đục lỗ Sản xuất Vải vóc

    Đọc tiếp

    Ly do khien nghe det phat trien manh me hinh anh

    Lý do khiến nghề dệt phát triển mạnh mẽ

    19:19 25/5/2026 19:19 25/5/2026

    0

    Từ xa xưa, nghề dệt đã phát triển rất mạnh mẽ. Lý do chính là vải vóc không chỉ được dùng trong may mặc thường ngày. Vải xuất hiện ở khắp nơi, len lỏi vào nhiều ngành nghề.

    Nhung nguoi 'trung doc dac' trong tinh yeu hinh anh

    Những người 'trúng độc đắc' trong tình yêu

    13 phút trước 08:36 30/5/2026

    0

    Có những người chỉ yêu một lần trong đời, nhưng mối tình ấy rất đáng quý. Hai người yêu nhau, bên nhau từ khi còn trẻ, đồng hành với nhau tới lúc chân chậm, mắt mờ.

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý