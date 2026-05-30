Lịch sử của vải vóc

Người cổ đại đã tạo ra vải từ vỏ cây lanh. Suốt thời gian dài đằng đẵng, vải vóc đã không ngừng được cải tiến về chất liệu và cách sản xuất.

Từ thời cổ đại, người Ai Cập đã dệt vải lanh, đây được xem là loại vải khởi nguồn cho nền công nghiệp dệt. Ảnh minh họa: A.D.

Năm 2015, Google I/O, một trong những bộ phận nghiên cứu và phát triển bí mật của Google, thông báo rằng họ đang lên kế hoạch tạo ra một chiếc quần kết hợp máy tính.

Nó sẽ được làm bằng loại vải đặc biệt, có sẵn băng màu rộng và vô số kết cấu khác nhau, hoạt động như một màn hình cảm ứng, nhận biết được những cử chỉ đặc biệt và có khả năng điều khiển các thiết bị như điện thoại thông minh.

Hai năm sau, mặc dù chiếc quần không hoạt động được, thay vào đó Google I/O đã hợp tác với Levi Strauss để sản xuất một chiếc áo khoác denim, nhưng loại vải kia vẫn hoạt động đúng như những gì người ta kỳ vọng.

Bạn có thể chạm hoặc vuốt chiếc áo khoác với giá 350 USD này để phát hoặc dừng nhạc, tua qua bài cùng nhiều chức năng khác, và nó cũng sẽ thông báo cho bạn khi có tin nhắn đến.

Mặc dù các đánh giá sơ bộ cho thấy công nghệ còn khá hạn chế, suy cho cùng bạn chỉ có thể dùng nó để điều khiển chiếc điện thoại thông minh trong túi mình nhưng nhiều người khác vẫn xem loại vải thông minh này là công nghệ may mặc của tương lai.

Jacquard, cái tên được chọn cho dự án tương lai này, có nguồn gốc từ thế kỷ 19. Vào năm 1801, Joseph Marie Jacquard đã phát minh ra một loại máy dệt có khả năng sản xuất hàng loạt loại vải có hoa văn phức tạp, thứ mà trước kia cần rất nhiều kỹ năng, thời gian và chuyên môn để sản xuất.

“Máy dệt Jacquard” được điều khiển, hay lập trình, bằng thẻ đục lỗ xác định các hoa văn được dệt. Sau đó rất lâu, chính những tấm thẻ đục lỗ này đã mở đường cho một phát minh khác: Máy vi tính.

Một kỹ sư người Mỹ đã tái sử dụng hệ thống thẻ đục lỗ cho mục đích ghi nhớ dữ liệu điều tra dân số. Công ty của ông cuối cùng đã trở thành một phần của công ty Máy móc Kinh doanh Quốc tế, sau này được biết đến với tên IBM.

Máy dệt Jacquard là một trong những mối liên kết rõ ràng nhất giữa công nghệ và vải vóc, tuy nhiên các ví dụ còn có thể được tìm thấy trong một quá khứ xa xôi hơn nhiều. Những tấm vải do con người làm ra sớm nhất mà chúng ta biết được chế tạo từ vỏ cây lanh cách nay nhiều nghìn năm.

Việc biến đổi cây lanh, len, bông, tơ tằm, cây gai hoặc gai dầu thành sợi là một kỳ tích về công nghệ, đòi hỏi cả kỹ năng và các công cụ như con suốt và búp sợi. Hàng triệu công cụ này đã được khai quật từ các di chỉ khảo cổ xa xưa nhất trên thế giới.

Những loại sợi này sau đó có thể được dùng để tạo ra dây thừng, lưới; và khi được dệt trên khung cửi, được kết hoặc đan lại với nhau, chúng sẽ tạo ra vải vóc.

Những công nghệ này cho phép tổ tiên sơ khai của chúng ta thu thập thức ăn nhanh hơn, dễ dàng vận chuyển chúng qua những khoảng cách xa hơn và mạo hiểm hơn đến những vùng đất có khí hậu ít ôn hoà hơn để tìm kiếm môi trường sống mới.