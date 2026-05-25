Lý do khiến nghề dệt phát triển mạnh mẽ

Từ xa xưa, nghề dệt đã phát triển rất mạnh mẽ. Lý do chính là vải vóc không chỉ được dùng trong may mặc thường ngày. Vải xuất hiện ở khắp nơi, len lỏi vào nhiều ngành nghề.

Nghề dệt đã có lịch sử hàng nghìn năm, nó phát triển ở nhiều quốc gia. Ảnh minh họa: K.L.

Tất nhiên, có rất nhiều phần việc cần thiết để sản xuất sợi và vải trong quá khứ mà giờ đây không còn được biết đến. Những người thợ thường không để lại ghi chép về công việc của mình, vì thế nhiều kỹ thuật cũng như kỹ năng của họ đã bị mai một cùng với những vật phẩm họ tạo ra.

Những gì còn tồn tại đến nay tạo cho chúng ta một ấn tượng bất đối xứng. Ví dụ, những người dùng tay và đùi để xe sợi sẽ không hiện diện trong các tài liệu khảo cổ học, trong khi những người sử dụng một con suốt bằng đá để xe sợi thì ngược lại. Điều tương tự cũng đúng với các khung cửi: Càng phức tạp và bền bao nhiêu thì chúng càng để lại nhiều dấu vết trong lịch sử bấy nhiêu.

Công dụng rõ ràng nhất của vải vóc là để may quần áo, tuy nhiên sợi và vải còn có mặt ở nhiều nơi mà bạn không thể ngờ đến. Đôi ủng của tôi buộc bằng những sợi vải bông màu đỏ được bện một cách vui nhộn.

Khi tôi gõ những dòng chữ này, cổ tay tôi thỉnh thoảng lại chạm vào một loại vật liệu giống như da lộn gọi là Alcantara đang phủ trên bàn phím laptop và thường thấy trong những xe hơi cao cấp. Nếu bạn có một chiếc loa Google Home, có lẽ bạn đã nhận thấy rằng một phần của nó được bọc bằng loại vật liệu hỗn hợp giữa polyester và nylon sờ rất dễ chịu.

Thật vậy, các nhà thiết kế sản phẩm điện tử tiêu dùng ngày càng tăng cường sử dụng các vật liệu dệt vào sáng tạo của họ, như một cách để “làm mềm” thiết bị công nghệ. Ngày nay, thiết bị công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đến mức sẽ không còn hợp lý nếu vẫn cứ làm chúng trông có vẻ góc cạnh và mang tính tương lai nữa.

Thay vào đó, các nhà sản xuất muốn chúng hoà vào môi trường xung quanh chúng ta, đơn giản như một món đồ dễ thương khác trong nhà mà thôi: Đó là lý do họ sử dụng sản phẩm dệt. Nhưng bản thân ý tưởng “làm mềm” sản phẩm công nghệ bằng sản phẩm dệt là một điều khá kỳ quặc.

Nghề dệt vải còn cổ xưa hơn nghề làm gốm hoặc luyện kim, và thậm chí có thể còn cổ hơn cả nghề trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Dệt vải là công nghệ nguyên thuỷ.