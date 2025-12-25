Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 mới nhất

  • Thứ năm, 25/12/2025 11:53 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Các trường đã thông báo điều chỉnh và bố trí lịch học bù cho sinh viên sau khi Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Người trẻ Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 25/12, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc công chức, viên chức được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục từ ngày 1 đến ngày 4/1/2026.

Như vậy, trong dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục. Trong đó, 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Ngay sau khi lịch nghỉ Tết Dương lịch được chốt, Đại học Công thương TP.HCM ra thông báo điều chỉnh lịch nghỉ cho viên chức, người lao động và người học. Theo đó, toàn trường được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 1/1 đến hết ngày 4/1. Viên chức, người lao động sẽ đi làm bù vào ngày 10/1/2026.

Phòng Đào tạo của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng đã thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày. Giảng viên trường sẽ bố trí lịch dạy bù cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy năm học.

Nhà trường lưu ý thêm rằng trong trường hợp các học phần thực hành có thời khóa biểu vào các ngày 2/1/2026, 3/1/2026, 4/1/2026 và đồng thời không sắp xếp được lịch học bù, sinh viên sẽ thực hiện theo thông báo của khoa phụ trách đào tạo hoặc của giảng viên phụ trách giảng dạy.

Đại học Thương mại lại thông báo sinh viên nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục và sẽ học bù vào ngày 17/1/2026. Trường lưu ý phòng Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế, Viện Đào tạo Sau Đại học sẽ có thông báo cụ thể về việc điều chỉnh thời khoá biểu do thay đổi phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 (nếu có).

Trước khi phó thủ tướng chốt lịch nghỉ 4 ngày, vào ngày 16/12, Đại học Ngoại thương đã thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch cho sinh viên. Việc học bù của sinh viên được nhà trường tổ chức thực hiện trước kỳ nghỉ, cụ thể là vào ngày 27/12/2025.

Trong khi đó, Đại học Nguyễn Tất Thành chỉ thông báo sinh viên nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, không có thông tin về việc học bù. Ngoài ra, nhà trường yêu cầu tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên cần đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

Ngoài lịch nghỉ Tết Dương lịch, hơn 50 trường đại học trên cả nước đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, cụ thể như sau:

STTTrườngLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026Số ngày nghỉ
1Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM1/2-1/3/202630 ngày
2Đại học Nông lâm TP.HCM2/2-1/3/202628 ngày
3Đại học Công thương TP.HCM9/2-8/3/202628 ngày
4Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM8/2-1/3/202622 ngày
5Đại học Kinh tế Quốc Dân8/2-1/3/202622 ngày
6Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
7Học viện Ngân hàng9/2-1/3/202621 ngày
8Đại học Gia Định9/2-28/2/202620 ngày
9Đại học Mở TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
10Đại học Sư phạm Hà Nội 29/2-1/3/202621 ngày
11Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-1/3/202621 ngày
12Đại học Ngân hàng TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
13Học viện Phụ nữ Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
14Đại học Kiến trúc TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
15Học viện Hàng không Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
16Đại học Bách khoa Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
17Đại học Đại Nam9/2-22/2/202614 ngày
18Đại học CMC11/2-24/2/202614 ngày
19Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
20Đại học Hùng Vương8/2-1/3/202622 ngày
21Đại học Tài chính - Marketing9/2-22/2/202614 ngày
22Đại học Nha Trang9/2-28/2/202620 ngày
23Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
24Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
25Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
26Đại học Hoa Sen9/2-22/2/202614 ngày
27Đại học Công nghiệp TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
28Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
29Đại học Y Dược TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
30Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-22/2/202614 ngày
31Đại học Quy Nhơn9/2-1/3/202621 ngày
32Đại học Xây dựng Hà Nội16/2-1/3/202614 ngày
33Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)9/2-1/3/202621 ngày
34Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
35Đại học Duy Tân9/2-25/2/202617 ngày
36Đại học Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
37Đại học Mỏ - Địa chất9/2-1/3/202621 ngày
38Đại học Mở Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
39Đại học Thương Mại10/2-23/2/202614 ngày
40Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
41Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch9/2-27/2/202619 ngày
42Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp9/2-1/3/202621 ngày
43Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
44Đại học Văn Hiến11/2-24/2/202614 ngày
45Đại học Thủy lợi9/2-22/2/202614 ngày
46Đại học Quốc tế Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
47Đại học Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
48Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)9/2-1/3/203621 ngày
49Đại học Sư phạm Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
50Đại học Thăng Long12/2-25/2/202614 ngày
51Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
52Đại học Tôn Đức Thắng9/2-1/3/202621 ngày
53Đại học Quốc tế Hồng Bàng16/2-28/2/202613 ngày
54Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
55Đại học Văn Lang9/2-1/3/202621 ngày
56Đại học Đà Nẵng9/2-22/2/202614 ngày
57Đại học Đồng Nai9/2-1/3/202621 ngày

