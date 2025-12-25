Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 mới nhất

|
Người trẻ Hà Nội chụp ảnh lưu niệm trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Đinh Hà.
Ngày 25/12, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc công chức, viên chức được nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục từ ngày 1 đến ngày 4/1/2026.
Như vậy, trong dịp tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục. Trong đó, 2 ngày nghỉ liên tiếp do hoán đổi với ngày làm việc và 2 ngày nghỉ hàng tuần.
Ngay sau khi lịch nghỉ Tết Dương lịch được chốt, Đại học Công thương TP.HCM ra thông báo điều chỉnh lịch nghỉ cho viên chức, người lao động và người học. Theo đó, toàn trường được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ 1/1 đến hết ngày 4/1. Viên chức, người lao động sẽ đi làm bù vào ngày 10/1/2026.
Phòng Đào tạo của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng đã thông báo cho sinh viên nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày. Giảng viên trường sẽ bố trí lịch dạy bù cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy năm học.
Nhà trường lưu ý thêm rằng trong trường hợp các học phần thực hành có thời khóa biểu vào các ngày 2/1/2026, 3/1/2026, 4/1/2026 và đồng thời không sắp xếp được lịch học bù, sinh viên sẽ thực hiện theo thông báo của khoa phụ trách đào tạo hoặc của giảng viên phụ trách giảng dạy.
Đại học Thương mại lại thông báo sinh viên nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục và sẽ học bù vào ngày 17/1/2026. Trường lưu ý phòng Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo quốc tế, Viện Đào tạo Sau Đại học sẽ có thông báo cụ thể về việc điều chỉnh thời khoá biểu do thay đổi phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 (nếu có).
Trước khi phó thủ tướng chốt lịch nghỉ 4 ngày, vào ngày 16/12, Đại học Ngoại thương đã thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch cho sinh viên. Việc học bù của sinh viên được nhà trường tổ chức thực hiện trước kỳ nghỉ, cụ thể là vào ngày 27/12/2025.
Trong khi đó, Đại học Nguyễn Tất Thành chỉ thông báo sinh viên nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, không có thông tin về việc học bù. Ngoài ra, nhà trường yêu cầu tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên cần đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.
Ngoài lịch nghỉ Tết Dương lịch, hơn 50 trường đại học trên cả nước đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, cụ thể như sau:
|STT
|Trường
|Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026
|Số ngày nghỉ
|1
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|1/2-1/3/2026
|30 ngày
|2
|Đại học Nông lâm TP.HCM
|2/2-1/3/2026
|28 ngày
|3
|Đại học Công thương TP.HCM
|9/2-8/3/2026
|28 ngày
|4
|Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|5
|Đại học Kinh tế Quốc Dân
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|6
|Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|7
|Học viện Ngân hàng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|8
|Đại học Gia Định
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|9
|Đại học Mở TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|10
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|11
|Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|12
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|13
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|14
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|15
|Học viện Hàng không Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|16
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|17
|Đại học Đại Nam
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|18
|Đại học CMC
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|19
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|20
|Đại học Hùng Vương
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|21
|Đại học Tài chính - Marketing
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|22
|Đại học Nha Trang
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|23
|Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|24
|Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|25
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|26
|Đại học Hoa Sen
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|27
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|28
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|29
|Đại học Y Dược TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|30
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|31
|Đại học Quy Nhơn
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|32
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|16/2-1/3/2026
|14 ngày
|33
|Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|34
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|35
|Đại học Duy Tân
|9/2-25/2/2026
|17 ngày
|36
|Đại học Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|37
|Đại học Mỏ - Địa chất
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|38
|Đại học Mở Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|39
|Đại học Thương Mại
|10/2-23/2/2026
|14 ngày
|40
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|41
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|42
|Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|43
|Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|44
|Đại học Văn Hiến
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|45
|Đại học Thủy lợi
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|46
|Đại học Quốc tế Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|47
|Đại học Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|48
|Đại học Lao động - Xã hội (cơ sở 2)
|9/2-1/3/2036
|21 ngày
|49
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|50
|Đại học Thăng Long
|12/2-25/2/2026
|14 ngày
|51
|Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|52
|Đại học Tôn Đức Thắng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|53
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|16/2-28/2/2026
|13 ngày
|54
|Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|55
|Đại học Văn Lang
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|56
|Đại học Đà Nẵng
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|57
|Đại học Đồng Nai
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
