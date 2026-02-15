Lì xì sách Tết - lì xì niềm vui đọc

Tại Thư viện tỉnh Lâm Đồng, chương trình lì xì sách Tết còn gắn liền hoạt động đọc sách tương tác, qua đó lan tỏa niềm vui đọc đến trẻ nhỏ.

Những ngày cận Tết, phòng đọc Thiếu nhi tại Trụ sở chính Thư viện tỉnh Lâm Đồng (số 14 Trần Phú, phường Xuân Hương - Đà Lạt) rộn rã hơn thường lệ. Trong suốt một tuần đầu tiên của Hội sách, báo và triển lãm ảnh Xuân Bính Ngọ 2026 tỉnh Lâm Đồng, đều đặn mỗi buổi sáng đều có các đoàn học sinh từ nhiều trường tiểu học khác nhau tại địa phương đến tham gia hoạt động đọc sách và giao lưu cùng tác giả.

Mỗi em đều được tặng một tác phẩm sách tranh truyện hoặc sách tranh thơ, đựng trong phong bao lì xì màu đỏ, với thông điệp "Lì xì sách Tết, gắn kết yêu thương", được tham gia các hoạt động sáng tạo cùng sách. Đặc biệt nhất, các em được tham gia "tiết đọc sách" tương tác. Người dẫn chuyện là cô giáo, Th.S Vũ Thị Thanh Tâm.

Dạy cho trẻ nhỏ về thiên nhiên địa phương qua trang sách Sách "Bé Thông" giới thiệu về các đặc tính và ích lợi của cây thông qua một câu chuyện dễ thương, gần gũi và nét minh họa xinh xắn. Truyện được cô Thanh Tâm kể bằng giọng truyền cảm đến các em nhỏ.

Bằng giọng đọc truyền cảm, cô Thanh Tâm thu hút sự chú ý của các em nhỏ mà không cần đến những hiệu lệnh "giữ trật tự" như trong một lớp học thông thường. Câu chuyện vẫn theo mạch truyện từ tác phẩm sách gốc, nhưng được người dẫn chuyện chủ động dừng lại đặt câu hỏi hoặc để cho các khán giả nhỏ tuổi cùng khám phá các chi tiết trong tranh. Các em hào hứng trả lời, không ngần ngại bày tỏ những thắc mắc trong lòng, không sợ sai như trong tiết học tại lớp. Đây đó chỉ đơn thuần ánh lên cái tò mò và niềm háo hức trẻ thơ.

Những trang sách giàu tính địa phương

Ngoại trừ Bé Thông (Thanh Tâm, Thu Trúc, Minh Thư), các cuốn sách khác được giới thiệu trong chuỗi hoạt động này đều thuộc dự án "Khi trẻ là tác giả" do Công ty TNHH Giáo dục và Xuất bản Ô Cửa Sách khởi xướng: Đám trẻ ở vùng đất sương mù (Xuân Như Ý), Những câu chuyện về rồng và phù thủy (Hoàng Phúc, Lê Khanh), Những câu chuyện ngộ nghĩnh (Thuần Nhiên) và Những câu chuyện về dòng sông (Trọng Hiếu, Hoàng Long).

Sau phần đọc tác phẩm, các em học sinh được giao lưu và đặt câu hỏi với các tác giả, họa sĩ của mỗi cuốn sách về hành trình hình thành ý tưởng, viết lời và minh họa cho mỗi tác phẩm.

Hoạt động đọc sách tương tác và giao lưu với tác giả ở Thư viện tỉnh Lâm Đồng Hoại sĩ Thu Trúc (áo đen) chia sẻ với các độc giả nhỏ tuổi về ý tưởng minh họa sách tranh truyện "Bé Thông".

Một điểm chung là 5 cuốn sách kể trên đều được ươm mầm và vun trồng chờ ngày thu hoạch ngay tại mảnh đất Đà Lạt, do đó mà đậm đà tính địa phương và dễ dàng giúp các độc giả nhí liên hệ với thiên nhiên, khí hậu, cảnh quan nơi mình đang sinh sống.

Chẳng hạn Bé Thông vốn ra đời từ "đơn đặt hàng" của một trường mầm non để dạy cho các em dưới 6 tuổi về loài cây gắn liền với thành phố sương mù trên cao nguyên Lâm Viên. Không thể dạy cho các bé theo dạng những thông tin khô khan để học thuộc như trong sách giáo khoa, các tác giả đã sáng tạo nên một câu chuyện dễ thương và gần gũi.

Một cuối tuần anh Sóc và em Mưa được mẹ đưa vào rừng thông chơi. Tình cờ được gặp gỡ Bé Thông, hai anh em được học về cách quả thông bung nở hay khép lại tuỳ theo tiết trời mưa nắng để bảo vệ hạt thông, hay cho hạt dễ phát tán theo gió. Nhưng mẹ của Bé Thông là cây thông còn nhiều phép thuật hơn nữa: cây che chở cho chim muông, là gỗ xây nhà, quả có thể làm thủ công mỹ nghệ, lá thì giúp làm ẩm đất còn nhựa làm keo chất đốt. Quan trọng hơn hết, thông giúp chắn bão giông, ngăn lũ lụt và bảo vệ muôn loài.

Chia sẻ với Tri thức - ZNews, chị Thanh Tâm kỳ vọng trong năm mới những cuốn sách được ươm mầm từ dự án "Khi trẻ là tác giả" sẽ có thêm nhiều cơ hội đến tay các em nhỏ ở khắp tỉnh Lâm Đồng: "Nếu có thêm nhiều hoạt động đọc sách tương tự, nơi trẻ nhỏ được đồng hành và hiểu hơn về các câu chuyện cũng như quá trình sáng tác, tôi tin một mặt sẽ có thể lan tỏa niềm yêu đọc nơi các em nhỏ; mặt khác sẽ khích lệ các em ấp ủ và phát triển sự sáng tạo bên trong chính bản thân mình".

Ra đời từ năm 2018 tại TP.HCM, Ô Cửa Sách xuất phát từ sở nguyện "đọc sách cùng con" giữa lịch trình bận rộn của cô giáo Vũ Thị Thanh Tâm. Từ năm 2020, dự án theo chân người sáng lập trở về quê hương Đà Lạt, ươm mầm văn hóa đọc bên những đồi thông và cảnh sắc của thành phố núi. Năm 2022, Ô Cửa Sách khởi xướng dự án "Khi trẻ là tác giả" hướng dẫn các em nhỏ sáng tác. Mỗi buổi học vào cuối tuần kéo dài 180 phút phân bổ cho 3 hoạt động: đọc - viết - trải nghiệm. Sau những buổi học thực địa ở rừng Bidoup, đồi chè, cánh đồng quạt gió, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt…, các em được đội ngũ giáo viên hướng dẫn tìm tòi ý tưởng, phát triển câu chuyện, trau chuốt ngôn ngữ, nét vẽ và sau đó còn biến tấu thành đa dạng hình thức. Đề cao tính địa phương và tính giáo dục, các ấn phẩm đã xuất bản của dự án "Khi trẻ là tác giả" cho thấy khả năng học hỏi và truyền đạt của trẻ nhỏ, qua những câu chuyện có thể chạm đến rất nhiều bạn thiếu nhi, thiếu niên khác. Hoạt động phi lợi nhuận, với mỗi cuốn sách bán ra, dự án dành tặng 1 cuốn sách đến tay những trẻ em ít cơ hội tiếp cận sách.