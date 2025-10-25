LHQ tin tưởng Việt Nam sẽ góp phần định hình trật tự thế giới mới

Tổng Thư ký António Guterres chúc mừng Việt Nam đăng cai thành công Lễ ký Công ước về tội phạm mạng, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, có đóng góp nổi bật cho hòa bình và phát triển bền vững toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước LHQ về phòng, chống tội phạm mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký Guterres trở lại Việt Nam, khẳng định chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và LHQ - mối quan hệ được vun đắp từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và phát triển.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi việc hợp tác, ủng hộ LHQ là “truyền thống” và sẽ tiếp tục tăng cường đóng góp tích cực cho các hoạt động của tổ chức này.

Đánh giá cao những đóng góp to lớn của LHQ đối với hòa bình, phát triển và bảo đảm quyền con người toàn cầu, Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang cục diện đa cực với nhiều thách thức, vai trò của LHQ càng trở nên quan trọng.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và việc tuân thủ Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế.

Chia sẻ về tình hình đất nước trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang duy trì ổn định chính trị - xã hội, kinh tế phục hồi tích cực với tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 8% trong năm 2025. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, thông qua những quyết sách mang tính chiến lược, đổi mới tư duy và tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển.

Tổng Thư ký António Guterres cảm ơn và chúc mừng Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước LHQ về tội phạm mạng, minh chứng mới nhất cho vai trò và đóng góp nổi bật của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán quan điểm “lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển”, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và an ninh con người. Việt Nam tin rằng chỉ khi mỗi quốc gia giữ được hòa bình, ổn định và phát triển bền vững thì thế giới mới có thể đạt được những mục tiêu tương tự.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất LHQ và Việt Nam tăng cường hợp tác trong ba lĩnh vực trọng tâm.

Thứ nhất, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, trong đó LHQ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, chuyển giao công nghệ sạch và nâng cao năng lực.

Thứ hai, thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, huy động hiệu quả nguồn vốn ODA, tư nhân, hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Thứ ba, trước các diễn biến phức tạp gần đây trong đời sống quốc tế, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đề cao vai trò của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, tăng cường đoàn kết quốc tế để giải quyết các thách thức toàn cầu cũng như các cuộc xung đột ở các khu vực.

Tổng Thư ký António Guterres bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước về tội phạm mạng - một minh chứng mới nhất cho uy tín và đóng góp nổi bật của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực và quyết tâm chung, quan hệ Việt Nam – LHQ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và tiến bộ trên toàn thế giới. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ông ghi nhận những sáng kiến “đậm dấu ấn Việt Nam” trong gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và hợp tác Nam - Nam, khẳng định LHQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Thư ký Guterres đặc biệt nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế ngày càng tôn trọng và đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam - quốc gia đã và đang hiện thực hóa những giá trị mà LHQ theo đuổi: hòa bình, an ninh, phát triển và phẩm giá con người.

Ông bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế và uy tín đó để đóng góp tích cực vào việc định hình cấu trúc quan hệ quốc tế mới trong bối cảnh thế giới nhiều biến động.

Trong đó, Tổng Thư ký kêu gọi Việt Nam tích cực ủng hộ các sáng kiến, ưu tiên của LHQ thúc đẩy động lực triển khai SDGs và cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, bày tỏ mong muốn Việt Nam đưa ra những cam kết khí hậu mạnh mẽ hơn cũng như tham gia các nỗ lực của LHQ về ngoại giao phòng ngừa, trung gian hoà giải, ngăn ngừa xung đột,...

Kết thúc cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam - LHQ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên toàn thế giới.