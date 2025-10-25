Công ước Hà Nội khẳng định uy tín và vai trò toàn cầu của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc Liên Hợp Quốc giao Việt Nam đăng cai Lễ ký kết Công ước chống tội phạm mạng thể hiện niềm tin quốc tế vào uy tín, năng lực chuyển đổi số và năng lực bảo đảm an ninh mạng của Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo sau lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) chiều 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc Việt Nam được Liên Hợp Quốc tin tưởng lựa chọn đăng cai sự kiện mang tính lịch sử này là minh chứng cho uy tín, vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

“Chúng tôi cảm ơn ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các đại biểu quốc tế đã đến Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, thành phố của hòa bình, của tư duy và phẩm giá con người”, Thủ tướng nói.

Cũng trong phiên họp báo, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định chính vì hiểu rõ cả cơ hội và rủi ro của kỷ nguyên số, Việt Nam là nơi đặc biệt phù hợp để chứng kiến sự ra đời của một công ước toàn cầu có tính bước ngoặt như Công ước Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại họp báo sau Lễ ký kết Công ước Hà Nội vào chiều 25/10. Ảnh: Việt Linh.

Việt Nam là điểm sáng về ổn định và phát triển

Thủ tướng bày tỏ niềm tự hào về sự phát triển toàn diện của Thủ đô, đồng thời trân trọng tinh thần hợp tác, đoàn kết và trách nhiệm toàn cầu thể hiện qua sự kiện lần này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương toàn cầu đang chịu nhiều thách thức, việc hơn 100 quốc gia tham dự và 65 nước ký vào Công ước Hà Nội là “biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc tế và trách nhiệm chung đối với thế giới số an toàn hơn”.

Thủ tướng nhấn mạnh an ninh mạng không phải vấn đề của riêng quốc gia nào, mà là thách thức toàn cầu cần có cách tiếp cận đa phương, hợp tác và chia sẻ trách nhiệm. “Không một quốc gia nào có thể an toàn nếu quốc gia khác đang bị đe dọa về an ninh mạng”, Thủ tướng nói.

Theo người đứng đầu Chính phủ, tác động tiêu cực của mất an ninh mạng không chỉ liên quan đến kinh tế, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa, đời sống tinh thần và an toàn xã hội. Do đó, Công ước Hà Nội mang ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố niềm tin số, an ninh mạng và hợp tác toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại họp báo sau Lễ ký kết Công ước Hà Nội vào chiều 25/10. Ảnh: Việt Linh.

Trong phần chia sẻ với báo chí, Thủ tướng cho biết, Việt Nam kỷ niệm 80 năm thành lập nước, 80 năm hành trình "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trong bối cảnh nhiều khó khăn của kinh tế thế giới, song vẫn “phát triển để ổn định, ổn định để phát triển”, hướng tới mục tiêu cao nhất là “mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”

Chúng tôi từng trải qua 40 năm chiến tranh, 30 năm bị bao vây cấm vận, nhưng vẫn vươn lên bằng tinh thần tự lực, tự cường Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Dưới những thách thức toàn cầu, Thủ tướng cho biết kinh tế Việt Nam năm nay có thể đạt mức tăng trưởng trên 8%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm.

Đặc biệt, Việt Nam hiện xếp hạng 16 thế giới về an ninh mạng, là yếu tố quan trọng giúp Liên Hợp Quốc tin tưởng trao sứ mệnh đăng cai lễ ký Công ước Hà Nội.

“Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Việt Nam, thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế và của ngài Tổng Thư ký Antonio Guterres”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Khẳng định uy tín quốc tế

Khẳng định Việt Nam kiên định đường lối độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa, Thủ tướng nêu rõ: “Việt Nam là bạn tốt, đối tác tin cậy của tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc Việt Nam đã khẳng định vai trò, uy tín và trách nhiệm như thế nào qua thể hiện qua sự kiện ký kết Công ước tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng sự kiện này có một số lượng ký kết lớn nhất ở ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc đối với một công ước quốc tế. Điều này cho thấy vai trò và uy tín của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết nội dung của Công ước đi đúng vào những vấn đề lớn mà thế giới đang quan tâm, cụ thể là vấn đề an ninh mạng. Điều này thể hiện tinh thần Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm cộng đồng quốc tế, đóng góp vào vấn đề lớn của toàn cầu một cách có trách nhiệm, chủ động, tích cực và có hiệu quả.

"Hội nghị ký Công ước này là một sự kiện có tính chất lịch sử. Bản thân sự kiện lịch sử này đã nói lên vai trò, ảnh hưởng và tác động của Việt Nam đến những vấn đề toàn cầu", Thủ tướng nhấn mạnh.

Liên Hợp Quốc cam kết đồng hành cùng các quốc gia

Phát biểu với giới báo chí, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định đây là một khoảnh khắc lịch sử, đánh dấu sự ra đời của văn kiện tư pháp hình sự quốc tế đầu tiên trong hơn hai thập kỷ, đồng thời mở ra một chương mới trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ con người trong thế giới số.

Theo Tổng Thư ký, Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng sẽ trở thành “công cụ mạnh mẽ giúp các quốc gia ngăn chặn, trấn áp tội phạm mạng và bảo vệ quyền con người trên không gian số”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định việc mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng là thời khắc lịch sử. Ảnh: Việt Linh.

Văn kiện này cho phép các cơ quan thực thi pháp luật chia sẻ bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới - điều vốn là “trở ngại lớn của công lý trong nhiều năm qua.”

Đặc biệt, Công ước còn thiết lập mạng lưới hợp tác 24/7 giữa các quốc gia, giúp truy dấu dòng tiền, xác định thủ phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp. Lần đầu tiên trong lịch sử, hành vi phát tán hình ảnh riêng tư mà không có sự đồng thuận được công nhận là tội phạm quốc tế.

“Đây là một chiến thắng lớn cho các nạn nhân bị bạo hành trên mạng”, ông nhấn mạnh.

Công ước Hà Nội không chỉ là một văn bản pháp lý. Đó là lời cam kết rằng không quốc gia nào, dù lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển, sẽ bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống tội phạm mạng Tổng Thư ký Antonio Guterres

Theo ông, văn kiện này khẳng định chủ nghĩa đa phương vẫn có thể mang lại lời giải cho những thách thức phức tạp nhất của thời đại, đồng thời tái khẳng định quyền riêng tư, nhân phẩm và an toàn của con người phải được bảo vệ không chỉ trong đời thực mà cả trên không gian mạng.

Tổng Thư ký kêu gọi các nước nhanh chóng phê chuẩn và triển khai Công ước, đi kèm với nguồn lực tài chính, đào tạo và hỗ trợ công nghệ, đặc biệt hướng tới các quốc gia đang phát triển.

Ông cho biết Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ thực thi thông qua Văn phòng về Ma túy và Tội phạm (UNODC), đồng thời ghi nhận vai trò dẫn dắt của Việt Nam và tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ hợp tác quốc tế.

“Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một không gian mạng an toàn và vững chắc cho tất cả”, ông Guterres khẳng định.