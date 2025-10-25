Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) đã long trọng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres chụp ảnh chung với các Trưởng đoàn dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Chương trình trên có chủ đề: “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai”.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, với sự tham dự của lãnh đạo, đại diện cấp cao khoảng 110 quốc gia và hơn 100 tổ chức quốc tế, khu vực, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Trước phiên khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức và chụp ảnh chung với các trưởng đoàn tham dự; đồng thời cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện, giới thiệu về đất nước, con người, thành tựu phát triển của Việt Nam và những đóng góp tích cực của Việt Nam trong hoạt động của Liên hợp quốc.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu, trước khi đại diện của 60 quốc gia tham gia nghi lễ ký kết Công ước Hà Nội, do Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) điều hành.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cùng các Trưởng đoàn xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: TTXVN.

Diễn ra trong hai ngày 25-26/10, Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội gồm nhiều hoạt động quan trọng: một phiên thảo luận toàn thể, một phiên ký chính thức, bốn phiên thảo luận cấp cao, bốn phiên bàn tròn, tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và Triển lãm Công nghệ về an ninh mạng do Chính phủ Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký Liên hợp quốc tổ chức.

Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được khởi xướng từ năm 2019, nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu, toàn diện để ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số.

Sau 5 năm đàm phán, 8 phiên chính thức và 5 phiên họp giữa kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua văn kiện này vào ngày 24/12/2024. Công ước gồm 9 chương, 71 điều, quy định nhiều nội dung quan trọng như: hình sự hóa các hành vi phạm tội qua mạng; hợp tác quốc tế trong điều tra, dẫn độ, chia sẻ chứng cứ điện tử; tịch thu, xử lý tài sản phạm tội; bảo vệ nhân chứng và hỗ trợ nạn nhân.

Đáng chú ý, việc tên gọi “Công ước Hà Nội” được ghi trong lời văn chính thức của văn kiện đã khẳng định dấu ấn, vai trò và uy tín quốc tế của Việt Nam, phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong quá trình xây dựng Công ước.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được chọn làm địa điểm gắn với một hiệp ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực có tầm ảnh hưởng sâu rộng như an ninh mạng. Việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký không chỉ thể hiện vị thế của Việt Nam trong hệ thống Liên hợp quốc mà còn khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế vì một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững.