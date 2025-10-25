Chủ tịch nước Lương Cường: Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp lớn

Phát biểu khai mạc trước lãnh đạo các quốc gia thành viên và đại diện Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Lễ ký Công ước Hà Nội mang ý nghĩa lịch sử, mở ra “kỷ nguyên hợp tác toàn cầu mới trong cuộc chiến chống tội phạm mạng”.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu khai mạc Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Việt Linh.



Tại Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng diễn ra sáng 25/10, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Công ước Hà Nội không chỉ là văn kiện pháp lý toàn cầu đầu tiên trong lĩnh vực này mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, tinh thần hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm vì an ninh, phát triển và hạnh phúc của con người”.

Với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ hành động - Hướng tới tương lai”, sự kiện thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế và quyết tâm của các quốc gia trong việc kiến tạo một không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

“Không gian mạng vừa là không gian phát triển mới, vừa là mặt trận an ninh mới của toàn cầu, nơi cơ hội và thách thức đan xen, tiến bộ công nghệ phải song hành cùng đạo đức và trách nhiệm”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường cảnh báo các hành vi lợi dụng công nghệ số để tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, thao túng thông tin hay xâm nhập hạ tầng trọng yếu đang ngày càng tinh vi, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm và đe dọa an toàn, đời sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Toàn cảnh Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.

Theo Chủ tịch nước, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên không gian mạng không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển bền vững, hòa bình và hợp tác quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Công ước Hà Nội - kết tinh của hơn 5 năm đàm phán, hàng chục phiên thảo luận và hàng nghìn ý kiến đóng góp - là “thành quả của trí tuệ, kiên trì và lòng tin giữa các quốc gia, khi chúng ta chọn đối thoại thay vì đối đầu, hợp tác thay vì chia rẽ”.

Ba thông điệp rõ ràng

Công ước Hà Nội gửi đi ba thông điệp rõ ràng, mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài với thế giới là khẳng định cam kết định hình trật tự và an ninh không gian mạng toàn cầu dựa trên luật pháp quốc tế; Đề cao tinh thần chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau, bởi chỉ thông qua hợp tác, các quốc gia mới đủ sức bảo vệ không gian số của mình; Đặt con người ở trung tâm, bảo đảm công nghệ phục vụ đời sống, phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa.

“Ba thông điệp đó phản ánh tinh thần cốt lõi của Công ước Hà Nội - công thức của pháp quyền, hợp tác và nhân văn”, Chủ tịch nước khẳng định.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, việc Hà Nội - một thành phố từng vươn lên từ đổ nát chiến tranh - được chọn làm nơi khai sinh Công ước toàn cầu về tội phạm mạng là “niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế”.

Việt Nam không chỉ là nước đăng cai tổ chức mà còn là quốc gia đầu tiên ký Công ước Hà Nội, thể hiện cam kết mạnh mẽ với thượng tôn pháp luật, nghĩa vụ quốc tế và nỗ lực củng cố trật tự pháp lý trong không gian mạng.

“Chúng tôi tin rằng, để Công ước sớm đi vào đời sống, không chỉ cần ý chí chính trị mà còn cần nguồn lực, hợp tác trong đào tạo, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật”, ông nói, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước để thiết lập một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên lòng tin.

Khép lại bài phát biểu, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định: "Công ước Hà Nội là lời cam kết toàn cầu vì một không gian mạng an toàn, nơi công nghệ phục vụ con người, nơi hòa bình và hợp tác được bảo vệ bằng pháp luật và niềm tin".

Lễ ký Công ước Hà Nội là bước ngoặt trong nỗ lực toàn cầu nhằm thiết lập trật tự pháp lý đầu tiên về tội phạm mạng - khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác số và an ninh mạng vì tương lai chung của nhân loại.