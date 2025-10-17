Leverkusen lý giải quyết định sa thải Ten Hag chỉ sau hai trận

Giám đốc Thể thao Bayer Leverkusen, Simon Rolfes cho biết CLB buộc phải đưa ra quyết định “khó khăn nhưng đúng đắn” khi sa thải Erik ten Hag chỉ sau hai vòng Bundesliga.

Triều đại Ten Hag ở Leverkusen chỉ kéo dài vài tháng.

Cựu HLV Manchester United được bổ nhiệm hồi tháng 5 với bản hợp đồng đến năm 2027, kế nhiệm Xabi Alonso - người chuyển sang Real Madrid. Thế nhưng triều đại của ông tại Đức chỉ kéo dài đúng hai trận, trở thành giai đoạn cầm quân ngắn nhất lịch sử Bundesliga trước khi bị sa thải.

GĐTT Rolfes thừa nhận ông và ban lãnh đạo nhận ra sớm dấu hiệu bất ổn: “Nếu cảm thấy mọi thứ đang trật hướng, bạn không nên đợi đến lúc rơi vào ngõ cụt. Nếu không phù hợp, tốt hơn là tách ra sớm”.

Ten Hag khởi đầu thảm họa với thất bại 1-5 trước đội trẻ Flamengo ở trận giao hữu tại Brazil, sau đó để thua Hoffenheim và hòa Werder Bremen 3-3 dù dẫn trước 3-1 và chơi hơn người. “Chúng tôi không thấy sự ổn định, không có tín hiệu tiến bộ. Huấn luyện viên phải là người mang lại nền tảng đó cho cầu thủ, nhưng chúng tôi không cảm nhận được”, Rolfes nói thêm.

Theo vị giám đốc thể thao 43 tuổi, Leverkusen quyết định hành động sớm để tránh “chờ đợi trong thất vọng”: “Phần lớn các CLB đều chờ quá lâu cho đến khi kết quả xấu chất chồng. Chúng tôi không muốn đi vào vết xe đổ ấy”.

Kể từ khi chia tay Ten Hag, Leverkusen bất bại 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, với 3 chiến thắng và 3 trận hòa, đồng thời vươn lên vị trí thứ 5 Bundesliga - minh chứng rằng quyết định dứt khoát đã phát huy hiệu quả.

Rolfes cũng bảo vệ Florian Wirtz, cựu nhạc trưởng của Leverkusen, hiện gặp khó tại Liverpool sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng (có thể tăng lên 116 triệu). Cầu thủ người Đức chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 9 trận ở Premier League và Champions League, nhưng Rolfes cho rằng “chỉ trích là một phần của cuộc chơi”.

Theo dữ liệu nội bộ, Wirtz hiện là cầu thủ “tạo nhiều cơ hội nhất tại Premier League”. Rolfes nhận định: “Florian là người chơi vì tập thể. Khi Liverpool tìm lại sự gắn kết và mỗi người có vai trò rõ ràng hơn, cậu ấy sẽ tỏa sáng. Không nghi ngờ gì - Wirtz sẽ trở thành một cầu thủ thống trị thật sự”.