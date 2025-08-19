Leeds gây ấn tượng trong ngày trở lại Premier League

Rạng sáng 19/8, Leeds đánh bại Everton 1-0 trên sân nhà ở trận ra quân tại giải Ngoại hạng Anh 2025/26.

Leeds giành 3 điểm trong ngày trở lại Ngoại hạng Anh.

Leeds United có màn trở lại Ngoại hạng Anh đầy kịch tính, với bàn thắng duy nhất đến từ chấm phạt đền của Lukas Nmecha ở phút 84. Theo Opta, đây mới là lần thứ 3 trong lịch sử, hai đội bóng tân binh cùng giành chiến thắng ở vòng mở màn giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Trước đó, Sunderland thắng tưng bừng 3-0 trước West Ham.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả tại Elland Road, đoàn quân của HLV Daniel Farke nhập cuộc chủ động với lối chơi pressing tốc độ cao. Leeds tạo ra nhiều sóng gió nhờ sự cơ động của Daniel James và Wilfried Gnonto ở hai biên, nhưng thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm. Cơ hội liên tục mở ra nhưng Joel Piroe, Ao Tanaka lại bỏ lỡ, khiến hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Bên kia chiến tuyến, Everton của HLV David Moyes lép vế nhưng vẫn cho thấy sự kiên cường. Tân binh Jack Grealish được tung vào sân trong hiệp hai, giúp "The Toffees" cải thiện thế trận. Carlos Alcaraz có cú sút nguy hiểm nhưng bị thủ thành Lucas Perri cản phá, trong khi Leeds tiếp tục bỏ lỡ với pha dứt điểm thiếu chính xác của Tanaka.

Bước ngoặt đến ở phút 80 khi cú sút của Anton Stach bị James Tarkowski dùng tay ngăn chặn trong vùng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Nmecha lạnh lùng đánh bại Jordan Pickford, ấn định chiến thắng cho Leeds.

Leeds giành chiến thắng để tiếp thêm sự tự tin khi trở lại Premier League, trong khi Everton tiếp tục chìm trong nỗi thất vọng khi lần thứ tư liên tiếp nhận thất bại ở trận mở màn mùa giải mới.