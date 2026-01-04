Leeds 1-1 MU: Matheus Cunha tỏa sáng

Tối 4/1, MU chỉ cần ít phút sau khi để thủng lưới để gỡ hòa trước chủ nhà Leeds ở trận đấu thuộc vòng 20 Premier League.

MU được dự đoán có trận cầu khó khăn.

Dù trong 22 mùa giải gần nhất, Leeds United và Manchester United chỉ cùng góp mặt ở Ngoại hạng Anh trong vỏn vẹn bốn mùa, nhưng mỗi lần hai đội chạm trán vẫn luôn mang theo bầu không khí thù địch đặc trưng của một trong những cặp derby giàu cảm xúc nhất nước Anh.

Cuộc tái đấu tại Elland Road lần này diễn ra trong bối cảnh Leeds đang có phong độ ấn tượng, trong khi Manchester United lại bước vào trận đấu với nhiều dấu hỏi. Đội bóng của Daniel Farke mở màn năm 2026 bằng trận hòa không bàn thắng đầy quả cảm trước Liverpool ngay tại Anfield, qua đó nối dài chuỗi bất bại lên 6 trận. Sân nhà đang trở thành điểm tựa vững chắc, nơi Leeds giành tới 15/21 điểm mùa này. Ngược lại, Manchester United của Ruben Amorim vừa gây thất vọng khi bị Wolves cầm hòa 1-1 và chỉ thắng một trong 4 trận gần nhất, cho thấy sự bất ổn vẫn bao trùm.

Lịch sử đối đầu rõ ràng nghiêng về phía Manchester United. Leeds chỉ thắng một trong 19 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, với chiến thắng gần nhất đã từ tháng 9/2002.

"Quỷ đỏ" cũng đang hướng tới mục tiêu giành 3 chiến thắng liên tiếp trên sân khách trước Leeds, điều họ chưa từng làm được trước đây. Tuy nhiên, những con số hiện tại mang lại hy vọng cho đội chủ nhà. Leeds chỉ để thủng lưới hai bàn trong hiệp một trên sân nhà mùa này, thuộc nhóm tốt nhất giải, và chỉ tịt ngòi một lần trong 17 trận sân nhà gần nhất.

Về phía United, sự mong manh nơi hàng thủ là vấn đề lớn: họ chưa giữ sạch lưới trong 14 trận sân khách liên tiếp và đã để thủng lưới 12 bàn gỡ hòa, nhiều nhất Ngoại hạng Anh.

Leeds sẽ không có đội trưởng Ethan Ampadu do án treo giò, trong khi khả năng ra sân của trung vệ Sebastiaan Bornauw còn bỏ ngỏ. Brenden Aaronson là cái tên đáng chú ý nhất bên phía đội chủ nhà, khi ghi 7 trong 8 bàn gần nhất tại Elland Road, trong đó 3 bàn đến rất sớm.

Manchester United không đón thêm sự trở lại đáng kể nào, và Matheus Cunha, người từng ghi bàn vào lưới Leeds, sẽ là niềm hy vọng trên hàng công.

Với phong độ trái ngược, Elland Road hứa hẹn chứng kiến một màn so tài căng thẳng, nơi quá khứ và hiện tại va chạm dữ dội.