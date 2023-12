Lee Sun Kyun từ kỳ tích 'Ký sinh trùng' tới cái chết gây sốc showbiz

Lee Sun Kyun được khán giả quốc tế biết tới với vai diễn trong phim điện ảnh "Ký sinh trùng". Tài tử vừa qua đời ở tuổi 48.

Ngày 27/12, The Korea Times và nhiều báo Hàn đồng loạt đưa tin một người đàn ông khoảng 40 tuổi được phát hiện bất tỉnh trong ôtô tại một công viên ở trung tâm Seoul lúc 10h30. Cảnh sát sau đó đã xác định người này là Lee Sun Kyun. Trên ghế hành khách có một cục than củi.

Cảnh sát trước đó nhận được tin báo từ vợ của nam diễn viên rằng Lee Sun Kyun bỏ nhà đi sau khi viết một lá thư tuyệt mệnh.

Người góp phần làm nên kỳ tích của điện ảnh Hàn

Lee Sun Kyun ra mắt vào năm 2001 thông qua một bộ phim sitcom của đài MBC. Năm 2007 là bước ngoắt quan trọng khi Lee Sun Kyun tham gia bộ phim y khoa được giới phê bình đánh giá cao White Tower và sau đó là phim lãng mạn nổi tiếng Coffee Prince. Hai dự án trên đưa tên tuổi của Lee Sun Kyun lên vị trí mới và kể từ đây anh đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng, bao gồm Parasite (Ký sinh trùng) đoạt giải Oscar năm 2019.

Thành tựu của Parasite góp phần thúc đẩy ngành giải trí, văn hóa Hàn Quốc đạt cột mốc mới trên thị trường quốc tế. Giành được hơn 100 giải thưởng từ các liên hoan phim quốc tế và hiệp hội điện ảnh uy tín trên toàn thế giới là một kỳ tích làm nên lịch sử của Parasite.

Đồng nghiệp và công chúng tiếc nuối khi Lee Sun Kyun qua đời. Ảnh: Yonhap News.

Thời điểm đó, trả lời The Korea Times về thành công vang dội của Parasite, Lee Sun Kyun bày tỏ: “Tôi tin Parasite đã trúng số độc đắc nhân kỷ niệm 100 năm lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Thật đáng khích lệ khi thấy văn hóa Hàn Quốc phát triển rất tốt trên toàn cầu kể từ Parasite. Tôi đã nghĩ tại sao văn hóa Hàn Quốc như BTS hay Parasite lại gây được tiếng vang lớn với khán giả. Nhưng như đạo diễn Bong từng mô tả, đất nước chúng ta là 'Hàn Quốc năng động' và tôi cũng nghĩ vậy. Sức mạnh nội dung của chúng ta nằm ở sức sống”.

Anh chia sẻ thêm: “Hơn nữa, trách nhiệm cao nhất mà đoàn làm phim và diễn viên Hàn Quốc dành cho các dự án cũng cần được ghi nhận. Tất cả họ đều có mong muốn và trách nhiệm tạo ra nội dung hay. Tôi nghĩ những nội dung được yêu thích hơn Ký sinh trùng và Squid Games sẽ được phát hành trong tương lai”.

Vài năm sau, nam diễn viên một lần nữa gây chú ý với vai diễn trong Dr. Brain - dựa trên webtoon cùng tên, loạt phim khoa học viễn tưởng xoay quanh nhà khoa học thần kinh tài giỏi Go Se Won (do Lee Sun Kyun thủ vai). Nhờ vai diễn trong phim, Lee nằm trong số 4 ứng cử viên cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Emmy Quốc tế.

Lee Sun Kyun trong phim Ký sinh trùng. Ảnh: Wikitree.

Theo Sky Daily, Lee Sun Kyun có sự nghiệp thành công với khối tài sản lớn. Anh cùng gia đình sinh sống ở khu chung cư Yongsan Raemian Chelitus, Ichon-dong, nơi từ lâu đã được coi là một trong những khu vực giàu có nhất Seoul. Lee Sun Kyun sở hữu căn hộ cao cấp với diện tích 165 m2. Theo một chuyên gia bất động sản, giá trị căn hộ là khoảng 3,6 tỷ won đến 3,8 tỷ won.

Một nhân viên tại cửa hàng tiện lợi gần căn hộ nói với Sky Daily: “Lee Sun Kyun thường đến đây mua đồ ăn nhẹ hoặc bia. Anh ấy thực tế và tốt bụng, thậm chí chủ động chào hỏi những người xung quanh”.

Vướng bê bối, bị điều tra

Lee Sun Kyun những ngày qua bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ sử dụng cần sa và thuốc hướng thần theo Đạo luật kiểm soát ma túy. Theo The Korea Times, Lee bị nghi ngờ sử dụng cần sa và các loại ma túy bất hợp pháp khác tại nhà của một nữ tiếp viên làm việc tại quán bar cao cấp ở quận Gangnam, Seoul nhiều lần kể từ đầu năm nay.

Tháng 10, Lee đệ đơn khiếu nại hai người, bao gồm giám đốc cơ sở kinh doanh nói trên, vì đã tống tiền anh. Nữ tiếp viên bị bắt vào tháng 11 và cảnh sát được cho là đang xin lệnh bắt giữ người còn lại.

Trước khi qua đời, nam diễn viên bị triệu tập điều tra lần thứ 3 tại Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Incheon. Quá trình thẩm vấn diễn ra trong khoảng 19 giờ, từ 10h ngày 23/12 đến 5h ngày 24/12.

Theo MBC, trong quá trình thẩm vấn, Lee Sun Kyun giải thích: “Giám đốc kinh doanh cơ sở giải trí (tạm gọi là A) đã đưa cho tôi một số thuốc ngủ theo toa nên tôi uống nó. Tôi không biết đó là ma túy”. Trước đó, A khẳng định: “Tôi nhìn thấy Lee Sun Kyun hít bột ketamine bằng mũi qua ống hút”.

“Hơi muộn nhưng tôi đã kết thúc cuộc thẩm vấn của cảnh sát. Tôi hy vọng cảnh sát sáng suốt xác định lời khai nào đáng tin cậy hơn giữa tôi và những kẻ tống tiền”, Lee Sun Kyun nói với truyền thông Hàn Quốc sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn.

Lee Sun Kyun cho biết anh chỉ vô tình dùng ma túy vì nghĩ đó là thuốc ngủ, theo MBC.

Ngày 26/12, tức chỉ một ngày trước khi mất, Lee Sun Kyun vẫn khẳng định anh vô tội và yêu cầu luật sư, cảnh sát sử dụng máy phát hiện nói dối. Khi lần đầu tiên được cảnh sát triệu tập, anh đã trải qua một cuộc kiểm tra thuốc thử đơn giản bằng nước tiểu và cho kết quả âm tính. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục trải qua cuộc kiểm tra ma túy phức tạp do Cơ quan Pháp y quốc gia thực hiện vào tháng 11.

Theo The Korea Times, vụ việc tuy chưa có kết luận nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp của Lee Sun Kyun nói riêng và điện ảnh Hàn Quốc nói chung. Lee Sun Kyun rút khỏi bộ phim truyền hình sắp ra mắt là No Way Out và vai diễn của anh được thay thế bởi nam diễn viên Cho Jin Woong.

Lee Sun Kyun tại cơ quan điều tra. Ảnh: Herald Corp.

Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn bước vào tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị sẵn sàng cho những tác động từ vụ việc của Lee Sun Kyun. Trước Lee Sun Kyun, rất nhiều diễn viên và ca sĩ bị tẩy chay với lý do tương tự, The Korea Times nhận định.

Cuộc tẩy chay lần này đã dẫn đến tổn thất lớn cho các công ty sản xuất và dịch vụ phát trực tuyến vì nhiều bộ phim bị hủy lịch chiếu. Ngoài No Way Out, Lee Sun Kyun có nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình khác sắp ra mắt, chẳng hạn Project Silence, The Land of Happiness và phần thứ hai của loạt phim Dr. Brain. Lịch chiếu của các bộ phim bị hoãn lại sau khi tranh cãi của nam diễn viên nổ ra.

Project Silence và The Land of Happiness đã kết thúc quay phim, thậm chí được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes năm nay. Project Silence do CJ ENM Studios sản xuất và được cho là có chi phí 20 tỷ won ( 14,8 triệu USD ).

Thời điểm đó, ngành quảng cáo cũng quyết định gạch tên nam diễn viên, đặc biệt những nhãn hàng dành cho trẻ em dưới 12 tuổi. CellMed, một công ty dược phẩm, đã xóa video quảng cáo có sự góp mặt của Lee.

Khi các tin tức liên quan đến cuộc điều tra Lee Sun Kyun được đăng tải, người phát ngôn của CJ ENM cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận nghiêm túc về vấn đề này. Đây là một vấn đề rất cấp bách và chúng tôi đang theo dõi tiến triển của cuộc điều tra".