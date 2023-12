Những ngày cuối đời của 'ảnh đế' Lee Sun Kyun

Lee Sun Kyun sinh năm 1975, được biết đến nhiều nhất với các vai diễn trong các bộ phim Helpless, All About My Wife hay A Hard Day. Một trong những dấu ấn quan trọng nhất của Lee Sun Kyun là vai diễn trong phim Parasite từng đoạt giải Oscar của đạo diễn Bong Joon Ho. Nhờ đó anh giành được Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh. Nam diễn viên cũng nhận đề cử cho Giải Emmy Quốc tế. Ảnh: Chosun.