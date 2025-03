Kênh bóc phốt bị chỉ trích lợi dụng Kim Sae Ron

Tờ OSEN chỉ ra kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero dường như đang lợi dụng sự việc của Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun để tăng tương tác, kêu gọi ủng hộ.

Trong bài viết đăng ngày 14/3, tờ OSEN chỉ ra kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero tiếp tục đưa ra những tiết lộ bừa bãi về nam diễn viên Kim Soo Hyun trong ồn ào liên quan đến cố diễn viên Kim Sae Ron. Vì dư luận đang rất tiêu cực, công kích trên Instagram của Kim Soo Hyun nên cũng có khán giả lo ngại nam diễn viên này phải chịu đựng chứng lo âu nghiêm trọng, tờ OSEN viết.

Như OSEN phân tích, Viện nghiên cứu Garosero dường như đang lợi dụng sự việc của Kim Sae Ron, Kim Soo Hyun để tăng tương tác, kêu gọi ủng hộ từ dân mạng.

Kênh YouTube lợi dụng Kim Sae Ron để câu view?

Đầu tiên, ngày 10/3, kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero tuyên bố Kim Sae Ron hẹn hò với Kim Soo Hyun trong 6 năm kể từ khi cô còn là trẻ vị thành niên, cụ thể lúc 15 tuổi. Thông tin này theo Viện nghiên cứu Garosero là do gia đình của Kim Sae Ron cung cấp. Kèm theo đó là tấm ảnh cũ của nữ diễn viên với Kim Soo Hyun trong thời gian cả hai hẹn hò.

Mỗi ngày, Viện nghiên cứu Garosero lại đăng tấm ảnh mới của Kim Soo Hyun và nữ diễn viên quá cố. Tới 13/3, cả bức thư được Kim Soo Hyun gửi cho Kim Sae Ron khi nam diễn viên ở trong quân ngũ hoặc khi đi nước ngoài cũng được kênh YouTube này đăng tải. Theo truyền thông Hàn Quốc, hậu quả của việc “bóc phốt” trên là tên tuổi, hình ảnh lẫn chuyện riêng tư của Kim Sae Ron liên tục xuất hiện trên mạng xã hội rồi bị đưa ra mổ xẻ như một đề tài nóng hổi nhất.

Kim Sae Ron đã qua đời nhưng liên tục bị nhắc tên trong vụ việc liên quan đến Kim Soo Hyun. Ảnh: iMBC.

“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Viện nghiên cứu Garosero thực chất là kênh ‘Cyber ​​Wrecker’. ‘Cyber ​​​​wreckers’ xuất phát từ hình ảnh những chiếc xe kéo, được công chúng Hàn Quốc sử dụng để chỉ những kênh YouTube chuyên tung tin sai sự thật, tạo ra vấn đề tiêu cực khuấy động cộng đồng mạng nhằm câu tương tác.

Trên thực tế, Viện nghiên cứu Garosero đang cho thấy họ dụ dỗ tài trợ bằng cách tuyên bố sẽ ‘giúp đỡ Kim Sae Ron và gia đình’ rồi sau đó đính kèm tài khoản ngân hàng vào kênh. Trong chương trình phát sóng tối 14/3, chủ nhân kênh này tuyên bố thẳng thắn đã đạt được 1 triệu người đăng ký”, tờ OSEN phân tích.

Trong các livestream đạt hàng chục nghìn người theo dõi của Garosero cũng có không ít khán giả Việt. Chủ kênh Garosero đã gửi lời chào và không quên kêu gọi đóng góp tiền.

Cụ thể, người này nói: "Khán giả Việt Nam, Thái Lan, Mỹ, Pháp nhớ quyên góp cho chúng tôi".

Nỗi ám ảnh của sao Hàn

Truyền thông Hàn Quốc chỉ ra cho đến nay, đã có rất nhiều người nổi tiếng nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự tấn công và những tin giả trên mạng xã hội. Những ví dụ tiêu biểu bao gồm Jang Won Young, New Jeans và một năm trước, nam diễn viên Lee Sun Kyun đã tự kết liễu cuộc đời mình vì không thể chịu đựng được những bình luận ác ý từ Cyber ​​​​Wrecker.

Việc đưa tin bừa bãi dưới danh nghĩa "quyền được biết" kéo theo những bình luận ác ý. Vấn đề này sau đó vẫn lan rộng và tái diễn. Vòng luẩn quẩn của việc đưa tin giật gân, bất chấp việc đúng sai hay "lợi ích công cộng" cho đến nay vẫn được coi là một vấn đề đạo đức nghiêm trọng tại Hàn Quốc.

Garosero liên tục tung ra những thông tin đời tư của Kim Soo Hyun. Ảnh: Iplus.

Lần này, vụ việc của Kim Soo Hyun cũng gây nên cơn dư chấn trong giới quảng cáo, tạo nên những làn sóng không thể kiểm soát. Một tình trạng khẩn cấp đã được đưa ra với tác phẩm và chương trình giải trí có sự tham gia của nam diễn viên này. Đây chính là lý do có những lo ngại về sự an toàn của Kim Soo Hyun khi anh trở thành mục tiêu công kích. Ngay cả người được Garosero tuyên bố là mẹ ruột của Kim Sae Ron cũng tỏ ra bất an: "Tôi lo rằng Kim Soo Hyun có thể đưa ra một lựa chọn cực đoan".

Bất chấp lo ngại, Garosero tiếp tục gây chấn động khi tuyên bố trong livestream ngày 14/3: "Tôi sẽ không tiết lộ những bức ảnh rửa bát của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hôm nay vì tôi cảm thấy tệ cho Kim Soo Hyun" và "Tôi đang thuyết phục gia quyến của người đã khuất. Nếu gia quyến đồng ý, tôi sẽ tiết lộ video". Hành động của chủ kênh YouTube được xem như một lần nữa đưa ra lời đe dọa với Kim Soo Hyun.

OSEN nhấn mạnh không chỉ Kim Soo Hyun mà tên của Kim Sae Ron cũng được (hoặc bị) nhắc đến mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, mỗi phút trên khắp các nền tảng mạng xã hội từ Hàn Quốc tới những quốc gia khác.

Trong bài viết mà Garosero công bố trước đó, bố mẹ của Kim Sae Ron tâm sự gia đình họ rất đau buồn trước những bài viết sai sự thật. Trong khi đó, công ty quản lý của Kim Soo Hyun cũng phủ nhận các cáo buộc từ Garosero đưa ra và cho biết sẽ thực hiện hành động pháp lý cứng rắn. Trong bài viết dài được đưa ra ngày 14/3, công ty quản lý của Kim Soo Hyun cố gắng đính chính 2 điểm. Đầu tiên, công ty nhấn mạnh nam diễn viên hẹn hò Kim Sae Ron khi cô đã trưởng thành. Điểm thứ hai là công ty không gây áp lực hay ép Kim Sae Ron phải gấp rút trả lại khoản nợ 700 triệu won.

OSEN phân tích đây là thời điểm cộng đồng mạng thực sự cần kiểm tra thông tin một cách có tổ chức, chứ không phải biến mọi thứ thành một cuộc chiến dư luận. Việc này chỉ làm tăng thêm sự mệt mỏi và những suy đoán vô căn cứ.