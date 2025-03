Thiên An sau biến cố

Đầu tháng 3, Thiên An tiết lộ việc tham gia phim điện ảnh Cải mả. Đây là dự án phim tâm linh, huyền bí do đạo diễn Thắng Vũ cầm trịch. Thiên An đóng chung một số diễn viên khác như Rima Thanh Vy, Kiều Trinh, Lâm Thanh Nhã… Trước đó, cô từng xuất hiện trong phim kinh dị Linh miêu, ra mắt hồi tháng 11/2024. Tác phẩm kết thúc hành trình phòng vé với thành tích 87 tỷ đồng .